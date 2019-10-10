Чому хочеться шкідливої їжі, після безсонної ночі

Напевно ви помічали, що якщо не вдається добре виспатися вночі, вранці так і хочеться з’їсти щось жирне та калорійне.

Вчені з Північно-Західного університету штату Іллінойс провели експеримент та пояснили таку закономірність.

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Як проходив експеримент

Одна група людей спала достатньо, а інша по чотири години на день. Потім учасників групи поміняли місцями та повторили дослідження.

Добровольців забезпечили триразовим харчуванням, крім того, вони могли їсти зі шведського столу.

Експеримент показав, що ті, хто спав мало, частіше обирали шкідливу їжу: пончики, картопляні чипси, шоколадне печиво.



Нестача сну спонукає їсти нездорову їжу

Чому організм вимагає шкідливу їжу

Вчені зазначають, що, по-перше, в організмі учасників, що спали недостатньо, відбулися біохімічні зміни, а по-друге, вони мали знижену активність грушоподібної кори – ділянки мозку, що відповідає за нюх та відправляє сигнали в іншу ділянку мозку – острівець, який бере участь в регуляції моторики шлунку.

Відтак, вчені припускають, що нюхові рецептори можуть працювати інакше у випадку, якщо людина спить недостатньо.

А саме – ми намагаємось отримати більше енергії з їжі, ніж нам потрібно насправді.

"Недосипання робить мозок вразливим та чуттєвим до привабливих запахів їжі", – резюмують автори дослідження.

Дослідження ще раз підтверджує, що повноцінний сон в край важливий для нашого організму.