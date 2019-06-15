Чому кровоточать ясна і що робити

Кров під час чищення зубів — це ненормально. Більш того, це може бути першою ознакою захворювання ясен і першою зупинкою на шляху до втрати зубів.

Неважливо, як часто ви бачите кров в раковині — лише зрідка або ж при кожному чищенні зубів. У будь-якому випадку, кровоточивість ясен не можна ігнорувати.

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Стоматолог Юлія Селютіна зазначає: кровоточивість ясен може бути постійною, тимчасовою, локальною генералізованою, що зачіпає обидві щелепи.

Перш ніж підбирати лікування, потрібно виявити причину.

Основні причини кровоточивості ясен

1) Травма — неправильно підібрані засоби гігієни, порушені правила користування зубною ниткою або зубочисткою. Останньою заборонено користуватися.

Можуть завдати мікротравму ясна, яка призведе до утворення патологічних зубоясенних кишень і рецесії ясен

2) Гінгівіт, пов'язаний зі зміною гормонального фону. Поширений у підлітків, вагітних або при прийнятті певних препаратів.

Гінгівіт – що це? Це запалення ясен. Це легка форма захворювання ясен, яка призводить до почервоніння, припухлості і кровотечі з тканини ясен.

3) Гінгівіт бактеріальний, він виникає при поганій гігієні порожнини рота.

4) Наявність каменів або мінералізованої бактеріальної бляшки.

5) Прийом препаратів, які розріджують кров.

6) Системні ендокринні захворювання, ВІЛ, гепатит.

Більшість інфекційних захворювань в першу чергу проявляються на слизовій порожнини рота.



Більшість інфекційних захворювань в першу чергу проявляються на слизовій порожнини рота

Як лікувати кровоточивість ясен

При загальних порушеннях організму звертайтеся до терапевта, імунолога або ендокринолога.

При бактеріальному гінгівіті необхідна професійна чистка та правильний підбір засобів по догляду за порожниною рота.

Перші 2 тижні лікар радить користуватися лікувальними пастами і ополіскувачами.

При вагітності необхідно ретельніше підбирати засоби догляду, можливо, доведеться скоригувати мікроелементи і попити додатково вітаміни.

При пародонтиті теж може знадобитися вітамінотерапія.

У будь-якому випадку, вам необхідно звернутися до лікаря та стоматолога.

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