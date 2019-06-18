Чому літо особливо небезпечне для зубів

290 Читать новость на русском
Що загрожує зубам влітку
Що загрожує зубам влітку / pixabay.com

Влітку люди вживають найбільшу кількість фруктів, та ягід, які містять небезпечні для зубів кислоти.

У відпустці ми розслабляємося, іноді забуваємо, а іноді і нехтуємо чищенням зубів, розповіла стоматолог Ольга Бистрова.

Читайте також: Чому кровоточать ясна і що робити

У комплексі з особливостями літнього харчування, це створює несприятливі умови в порожнині рота і збільшує ризик розвитку карієсу.

Влітку важче слідкувати за гігієною зубів дітей
Влітку важче слідкувати за гігієною зубів дітей

Якщо діти відправляються гостювати до бабусь або у табори, то в цей період батьки не можуть здійснювати строгий контроль за регулярним дотриманням правил догляду за порожниною рота. Діти чистять зуби самостійно. Але у них не завжди вистачає координаційних навичок (до 8-9 років). Отже, якість чищення страждає протягом тривалого періоду часу, що знову піддає зуби ризику.

Влітку і у відпустці ми їмо більше фруктів і ягід, п'ємо соки. Не дивлячись на те, що це величезна кількість корисних вітамінів для організму, це цукор і кислота для зубів. При вживанні фруктів, ягід і соків в порожнині рота створюється кисле середовище, яка підвищує ризик розвитку карієсу зубів.

via GIPHY

Якщо діти відправляються до бабусь, то вони частіше їдять солодощі – цукерки, булки й печиво. При тривалому вживанні простих вуглеводів змінюється будова емалі. Міцні кристали гідрокси й фторапатити перетворюються в корбонапатити, які швидше руйнуються.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Головні новини 17 червня: зустріч Зеленського та Макрона, ПЦУ проти "собору Філарета"
сьогодні
2478
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Стоматологія Діти Гігієна
Джерело: Здоров'я 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Тест на наявність фобії та панічних атак: чи є у вас тривожний розлад
14 червня 19:30 Тест на наявність фобії та панічних атак: чи є у вас тривожний розлад
2668
День донора: кілька тез, що переконають вас здавати кров
14 червня 09:42 День донора: кілька тез, що переконають вас здавати кров
Ірина Полицька 3334
Як охолодити квартиру без кондиціонера: прості поради
13 червня 18:30 Як охолодити квартиру без кондиціонера: прості поради
21563
Харчове отруєння: симптоми та перша допомога
12 червня 18:47 Харчове отруєння: симптоми та перша допомога
Юліана Вінтюк 17286
Тест: чи є у вас депресія
12 червня 13:30 Тест: чи є у вас депресія
2718
Новини
Більше новин
Залиште відгук