Чому літо особливо небезпечне для зубів

Влітку люди вживають найбільшу кількість фруктів, та ягід, які містять небезпечні для зубів кислоти.

У відпустці ми розслабляємося, іноді забуваємо, а іноді і нехтуємо чищенням зубів, розповіла стоматолог Ольга Бистрова.

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У комплексі з особливостями літнього харчування, це створює несприятливі умови в порожнині рота і збільшує ризик розвитку карієсу.



Влітку важче слідкувати за гігієною зубів дітей

Якщо діти відправляються гостювати до бабусь або у табори, то в цей період батьки не можуть здійснювати строгий контроль за регулярним дотриманням правил догляду за порожниною рота. Діти чистять зуби самостійно. Але у них не завжди вистачає координаційних навичок (до 8-9 років). Отже, якість чищення страждає протягом тривалого періоду часу, що знову піддає зуби ризику.

Влітку і у відпустці ми їмо більше фруктів і ягід, п'ємо соки. Не дивлячись на те, що це величезна кількість корисних вітамінів для організму, це цукор і кислота для зубів. При вживанні фруктів, ягід і соків в порожнині рота створюється кисле середовище, яка підвищує ризик розвитку карієсу зубів.

Якщо діти відправляються до бабусь, то вони частіше їдять солодощі – цукерки, булки й печиво. При тривалому вживанні простих вуглеводів змінюється будова емалі. Міцні кристали гідрокси й фторапатити перетворюються в корбонапатити, які швидше руйнуються.

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