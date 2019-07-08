Чому любов до соків може вкоротити життя

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Чому любов до соків може вкоротити життя

У тих, хто п'є багато соку, ризик передчасної смерті виявився навіть вище, ніж у любителів газованої води.

У новому дослідженні вчені з Корнельського університету та Університету Еморі проаналізували дані про здоров'я і харчування 13440 осіб. Фахівців цікавило, скільки люди споживали підсолоджених напоїв і натуральних фруктових соків.

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Виявилося, якщо людина отримувала понад 10% денної норми калорій з солодких напоїв (а це приблизно 4 склянки), ризик передчасної смерті зростав. Причому ризик від вживання соків був навіть більшим, ніж від газованої води – 24% проти 10%.

Вчені особливо підкреслюють – небезпеку несе не сам сік, а його обсяги. Якщо людина випивала в межах 150 мл, це не позначалося на смертності. Але ті, хто звик втамовувати спрагу соком, вже знаходяться в зоні ризику. 

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Причини цього вчені вбачають у тому, що соки – джерело "швидких" вуглеводів, які насичують надовго, але можуть викликати різкі стрибки рівня глюкози в крові, що може спровокувати розвиток інсулінорезистентності (ознака діабету).

"Хоча фруктові соки містять деякі вітаміни та поживні речовини, основними інгредієнтами є цукор і вода. Хоча цукор додається в газованої води, а в 100% фруктовий сік потрапляє природним шляхом, але біохімічна відповідь нашого тіла на них однакова.

Для втамування спраги краще пити воду, а соки замінювати цілими фруктами – вони містять волокна, які сприяють уповільнюють всмоктування глюкози.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове харчування
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