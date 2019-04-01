Чому люди бояться лікарів

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Чому люди бояться піти лікаря
Чому люди бояться піти лікаря / pixabay.com

Багато людей живуть зі страхом постійно, і навіть вже не помічають його присутності в житті.

Особливо небезпечні ці страхи, якщо вони можуть завдати шкоди здоров'ю, розповіла лікар Юлія Дмитрієва.

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Чому люди бояться ходити до лікарів? 

Невідомість. "Я не знаю, що за лікар мені попадеться, як відбувається прийом, який діагноз мені поставлять, а якщо знайдуть щось погане – що тоді!".

Очікування болю. "А огляд болючий чи ні; якщо так, то наскільки; раптом буде занадто боляче, а якщо призначать якусь болючу процедуру, а ось ці незрозумілі металеві штуки в кабінетах наче з камери тортур".

Сором. "Доведеться говорити про свої проблеми з незнайомою людиною, як він поставиться до них, раптом буде критикувати або насміхатися, але ж і роздягатися треба буде, а раптом я якісь дурні питання задам, а чи правильно я приготувався до прийому".

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Як побороти страх?

Визнати проблему. Подумайте, може саме страх причина того, чому ви весь час відкладаєте візит до лікаря, хоча очевидно, що вам є, що з ним обговорити.

Бути проінформованим. Ви можете заздалегідь дізнатися та прочитати, як проходить прийом; результати, яких аналізів і досліджень варто взяти з собою, а які залишити вдома; як підготуватися до огляду. 

Знайти лікаря, якому ви довіряєте. Було б ідеально, якби ви йшли на прийом до лікаря, якого вибрали самі і від якого знаєте, чого очікувати.

Планувати. Сформулюйте заздалегідь, які скарги ви повідомите лікарю, які питання поставите. Запишіть, якщо боїтеся забути.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Здорове життя Медицина Психологія
Джерело: Здоров'я 24
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