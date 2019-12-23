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Чому люди їдять плаценту та чим це небезпечно

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Чому люди їдять плаценту / unsplash.com

Канадське товариство акушерів і гінекологів випустило застереження про те, що популярна плацентофагія (вживання плаценти) небезпечна для здоров'я.

Використання плаценти або препаратів з неї стає все поширенішим. За даними, отриманими в США, майже третина жінок, чиї пологи пройшли вдома, їли свою плаценту.

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Чому люди їдять плаценту? 

Прихильники плацентофагії, як правило, посилаються на те, що деякі ссавці з'їдають плаценту після пологів, і це нібито допомагає зменшити біль, налагодити лактацію, уникнути депресії та анемії. 

Нині не існує жодного високоякісного дослідження, в якому був би знайдений хоч якийсь корисний ефект. Поїдання плаценти не тільки не має результату, але й несе досить реальні ризики.

 
Плацента – що це?
Жіночий орган, в якому формується плід. Плацента забезпечує постійний зв'язок між організмом матері та дитини.

Чим небезпечне поїдання плаценти? 

"Страви" з плаценти можуть сприяти поширенню досить серйозних інфекцій. Американський центр з контролю і запобігання захворювань підтверджує побоювання з приводу безпеки плацентарних препаратів, включаючи інкапсульовані форми.

В плаценті є велика кількість специфічних бактерій, грибків і вірусів. Як приклад можна навести недавній випадок пізнього неонатального сепсису, пов'язаного зі стрептококом групи В у новонародженого, причому результати тестів на цю інфекцію у матері були негативними.

Новонародженому призначили курс антибіотиків, але незабаром після його закінчення немовляті знову знадобилася допомога. Для того, щоб визначити джерело зараження, провели нові аналізи. Вони показали, що в крові дитини виявилися ті ж штами стрептокока групи В, що і в капсулах з висушеної плацентою, які приймала мати.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Вагітність і пологи Міфи про здоров'я Жіноче здоров’я
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