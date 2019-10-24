Чому нам важко зрозуміти неминучість смерті

Мозок говорить нам, що смерть може відбутися тільки з іншими людьми. Він робить все можливе, щоб уберегти нас від неминучої смерті.

Дослідження показало, що мозок захищає нас від страху смерті, класифікуючи її як нещасний випадок, який трапляється тільки з іншими людьми, пише The Guardian.

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Науковці прийшли до висновку, що мозок, коли отримує інформацію, яка пов’язана із власною смертю, повідомляє нам, що цьому не треба вірити. Ця функція мозку важлива для самозбереження.



Мозок блокує думки про смерть

Як проходило дослідження

Щоб дослідити, як мозок обробляє думки про смерть науковці розробили тест. Вони просили добровольців стежити за обличчями на екрані, які швидко змінювалися. Поряд з ними з'являлися різні слова. Половина з них була пов’язана зі смертю.

У той час вчені спостерігали за мозком учасників. Коли на екрані спалахувало обличчя учасника разом зі словами про смерть, у мозку відключалася система, яка відповідає за прогнозування.

Мозок відмовлявся пов’язувати свого власника зі смертю. Науковці зазначають, що в недалекому минулому захист нашого мозку від думок про смерть був збалансований реальністю смерті навколо. Сьогодні, люди знають набагато менше про кінець життя, бо їх лікують і доглядають. Тому, можливо, починають боятися смерті більше.

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