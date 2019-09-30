Чому не можна лікувати зуби, якщо дитина застудилась

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Лікувати зуби під час ГРВІ
Лікувати зуби під час ГРВІ / journaldesfemmes.fr

Усі лікарі однозначно рекомендують – спершу вилікувати ГРВІ, а тоді лікувати зуби.

Стоматологиня Юлія Селютина відзначає, що під час ГРВІ імунітете послаблений, мікроби та інфекції можуть атакувати активніше.

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Відтак, під час лікування зубів існує високий ризик зараження відкритої ділянки та ранок, які можуть з’явитися внаслідок стоматологічного втручання.

Анестетики й різноманітні знеболювальні препарати можуть поганого впливати на послаблений хворобою організм.

До того ж, складно довго сидіти з відкритими ротом, якщо у вас нежить, а дитині ще складніше.


Якщо в дитини присутні найменші симптоми ГРВІ, краще відкласти візит до стоматолога

Нежить є сигналом того, що лікування ще не завершено, організм ще не поборов вірус. А тому, існує ризик, що лікар може теж заразитися.

Кашель небезпечний тим, що під час лікування і постановки пломби рот закривати не можна. Тому, пацієнту з кашлем лікуватися буде складно і некомфортно.

Крім того, існує ризик аспірації, оскільки стоматологи використовують чимало дрібних інструментів.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Діти Стоматологія
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