Чому не можна парити ноги
Деякі люди після того, як застудилися згадують відомий народний засіб – парити ноги. Проте ця процедура може принести більше шкоди, ніж користі.
Лікар Євген Комаровський зазначає, що медична наука відноситься до процесу під назвою «парити ноги» не просто скептично, а вкрай негативно.
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Лікар зазначає: у старих підручниках педіатрії описувався процес парення ніг – він називався гаряча ванна для ніг. При цьому температура цієї ванни – 40 °C максимум.
Якщо ж ви не перевіряєте температуру води, у якій хочете парити ноги, то лікар Комаровський радить взагалі забути про цю процедуру.
Експерти зазначають: парення ніг сприяє відтоку крові від голови й серця, а сама гаряча вода розширює вени. Крім цього, якщо парити ноги регулярно, то це може послабити судини.
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