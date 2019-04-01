Чому не можна парити ноги

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Чому не можна парити ноги
Чому не можна парити ноги / likeout.net

Деякі люди після того, як застудилися згадують відомий народний засіб – парити ноги. Проте ця процедура може принести більше шкоди, ніж користі.

Лікар Євген Комаровський зазначає, що медична наука відноситься до процесу під назвою «парити ноги» не просто скептично, а вкрай негативно.

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Євген Комаровський
А з урахуванням того факту, що опікові центри регулярно зустрічаються з дітьми і дорослими, які засунули ноги в окріп, то медична наука бачить в цьому процесі так багато мінусів і так мало плюсів, що категорично не рекомендує парити ноги нікому, ніколи і ні за яких обставинах ”.

Лікар зазначає: у старих підручниках педіатрії описувався процес парення ніг – він називався гаряча ванна для ніг. При цьому температура цієї ванни – 40 °C максимум.

Якщо ж ви не перевіряєте температуру води, у якій хочете парити ноги, то лікар Комаровський радить взагалі забути про цю процедуру.

Експерти зазначають: парення ніг сприяє відтоку крові від голови й серця, а сама гаряча вода розширює вени. Крім цього, якщо парити ноги регулярно, то це може послабити судини.

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Теги: Здоров'я Лікування Лікар Євген Комаровський
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