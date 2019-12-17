Багатьом людям подобається смак сирого тіста, але воно може мати потенційну загрозу для здоров'я людини.

Американський Центр контролю та профілактики захворювань рекомендує триматися якомога далі від цієї спокуси, тому що є ризик отримати отруєння.

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Чому не можна їсти сире тісто?

Діти можуть захворіти після гри з саморобним тестом для ліплення. Борошно, хоч і не дуже схоже, але є сирим продуктом. Шкідливі мікроби можуть забруднювати зерно, ще на полі або на інших етапах виробництва борошна.

Стадії обробки, такі як подрібнення зерна і відбілювання борошна, не вбивають мікроби, такі як кишкова паличка. Але є хороша новина – бактерії гинуть після теплової обробки.

В США в останні роки в результаті двох спалахів ешеріхіозу, пов'язаних з сирим борошном, захворіли понад 80 осіб.

Ешеріхіоз – що це? Це бактеріальне інфекційне захворювання, яке спричинюють патогенні штами кишкових паличок. Збудником є бактерія Escherichia Coli.

Сирі яйця – ще один інгредієнт сирого тіста. Сирі або не повністю приготовані яйця можуть містити сальмонелу.



Сире тісто може викликати серйозне отруєння \ unsplash.com

Що робити з тістом, щоб не захворіти?

Не куштуйте і не їжте сире тісто або тісто для приготування печива, піци, млинців або вироби з сирого борошна.

Не дозволяйте дітям їсти сире тісто, в тому числі для ігор і виробів.

Слідкуйте за вказівками рецепту або пакування: випікайте при вказаній температурі й протягом зазначеного часу.

Не робіть молочні коктейлі з продуктами, які містять сире борошно.

Зберігайте сирі продукти, такі як борошно або яйця, окремо від готових до вживання продуктів. Борошно може легко розсипатися на інші продукти.

Дотримуйтесь терміну зберігання продуктів.

Після роботи з тістом (борошном, сирими яйцями) мийте руки проточною водою з милом.

Вимийте миски, посуд, стільниці та інші поверхні теплою водою з милом.

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