Чому небезпечно підмиватись господарським милом
Господарське мило – дешеве, натуральне і є чудовим антисептиком. Але для підмивання, як і будь-яке інше мило, воно категорично не підходить.
Чому не можна підмиватись господарським милом розповіла акушер-гінеколог Уляна Кравець.
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В господарському милі міститься до 72% жирів різного походження та лугів, а його рівень pH досягає показника 11-12️. Це згубно для шкіри людини, тому що її максимальна кислотність не повинна перевищувати 4,5.
Не варто підмиватись господарським милом
При використанні господарського мила природна мікрофлора швидко змивається й не може виконувати захисну функцію. Поява багатьох захворювань репродуктивної системи найчастіше пов'язана саме з порушенням мікрофлори.
Негативний вплив лугу призводить до різкого зниження числа лактобактерій та інших корисних мікроорганізмів. І якщо часто підмиватись господарським милом, у жінки може виникнути сухість піхви, молочниця або вагініт. Саме тому для інтимної гігієни варто обирати засоби з відповідним pH.
Використання господарського мила для підмивання може бути призначене лише після пологів.
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