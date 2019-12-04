Чому небезпечно підмиватись господарським милом

Господарське мило – дешеве, натуральне і є чудовим антисептиком. Але для підмивання, як і будь-яке інше мило, воно категорично не підходить.

Чому не можна підмиватись господарським милом розповіла акушер-гінеколог Уляна Кравець.

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В господарському милі міститься до 72% жирів різного походження та лугів, а його рівень pH досягає показника 11-12️. Це згубно для шкіри людини, тому що її максимальна кислотність не повинна перевищувати 4,5.



Не варто підмиватись господарським милом

При використанні господарського мила природна мікрофлора швидко змивається й не може виконувати захисну функцію. Поява багатьох захворювань репродуктивної системи найчастіше пов'язана саме з порушенням мікрофлори.

Негативний вплив лугу призводить до різкого зниження числа лактобактерій та інших корисних мікроорганізмів. І якщо часто підмиватись господарським милом, у жінки може виникнути сухість піхви, молочниця або вагініт. Саме тому для інтимної гігієни варто обирати засоби з відповідним pH.

Використання господарського мила для підмивання може бути призначене лише після пологів.

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