Чому небезпечно підмиватись господарським милом

1067 Читать новость на русском
Негативні властивості господарського мила / Сім'я і дім

Господарське мило – дешеве, натуральне і є чудовим антисептиком. Але для підмивання, як і будь-яке інше мило, воно категорично не підходить.

Чому не можна підмиватись господарським милом розповіла акушер-гінеколог Уляна Кравець.

До теми: Чи можна стимулювати пологи касторкою

В господарському милі міститься до 72% жирів різного походження та лугів, а його рівень pH досягає показника 11-12️. Це згубно для шкіри людини, тому що її максимальна кислотність не повинна перевищувати 4,5.


Не варто підмиватись господарським милом

При використанні господарського мила природна мікрофлора швидко змивається й не може виконувати захисну функцію. Поява багатьох захворювань репродуктивної системи найчастіше пов'язана саме з порушенням мікрофлори.

Негативний вплив лугу призводить до різкого зниження числа лактобактерій та інших корисних мікроорганізмів. І якщо часто підмиватись господарським милом, у жінки може виникнути сухість піхви, молочниця або вагініт. Саме тому для інтимної гігієни варто обирати засоби з відповідним pH.

Використання господарського мила для підмивання може бути призначене лише після пологів.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Введення у храм Пресвятої Богородиці: прикмети свята
сьогодні
8042
Автор: Едуард Хомченко
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Жіноче здоров’я Профілактика захворювань Народна медицина Дерматологія
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
3 грудня 16:37 Інвалідність – не діагноз: 9 вражаючих історій успіху, які вас здивують
Юліана Вінтюк 2976
26 листопада 19:47 У яких продуктах найбільше корисних жирів: відповідь експерта
Юлія Девда 1875
20 листопада 08:51 Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
Олександр Бевза 31724
19 листопада 17:43 Небезпечний вірус Коксакі: симптоми та шляхи зараження
Ірина Полицька 64882
19 листопада 13:58 Вірус Коксакі в Україні у 2019: все, що відомо про хворобу
Анастасія Кушпіт 5885
Новини
Більше новин
Залиште відгук