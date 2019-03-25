Чому небезпечно повторно використовувати олію для смаження

Вчені з Університету Іллінойсу прийшли до висновку про те, що звичка повторно використовувати олію для смаження страв прискорює розвиток раку грудей, стимулюючи ріст злоякісних клітин.

Фахівці провели експеримент над тваринами, їх поділили на 2 групи, пише ajc. Одна група вживала натуральну рослинну олію (соєву), а друга група продукти, які смажили на олії, яку використовували повторно.

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Рак молочної залози – причини виникнення рання менструація (до 12 років);

пізня менопауза;

народжування першої дитини після 35 років, або жінки, які взагалі ніколи не народжували;

наявність мастопатії (доброякісного захворювання молочної залози);

ожиріння;

цукровий діабет;

гіпертонічна хвороба;

погана екологія;

стреси;

шкідливі звички (куріння і зловживання алкоголем).

Експеримент тривав 16 тижнів. Виявилося, що у тварин з другої групи поширювалися ракові клітини у чотири рази інтенсивніше, ніж у тварин з першої групи.

Причиною цьому – хімічні зміни. Вони можуть бути небезпечними, оскільки при цьому деформуються клітинні структури – ліпіди, полімери та інші. Ці процеси можуть пришвидшувати розвиток раку грудей. Це підтверджує інший експеримент з ГМО-щурами, у чий організм ввели пухлини молочної залози.

Висновок вчених: вживання їжі, яка була приготована на повторно використаній олії, може сприяти появі нових ракових метастазів при наявності хвороби.

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