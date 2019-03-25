Чому небезпечно повторно використовувати олію для смаження

605 Читать новость на русском
Чому небезпечно повторно використовувати олію для смаження
Чому небезпечно повторно використовувати олію для смаження / ajc.com

Вчені з Університету Іллінойсу прийшли до висновку про те, що звичка повторно використовувати олію для смаження страв прискорює розвиток раку грудей, стимулюючи ріст злоякісних клітин.

Фахівці провели експеримент над тваринами, їх поділили на 2 групи, пише ajc. Одна група вживала натуральну рослинну олію (соєву), а друга група продукти, які смажили на олії, яку використовували повторно.

Читайте також: Назвали непримітні симптоми раку мозку

 
Рак молочної залози – причини виникнення
  • рання менструація (до 12 років);
  • пізня менопауза;
  • народжування першої дитини після 35 років, або жінки, які взагалі ніколи не народжували;
  • наявність мастопатії (доброякісного захворювання молочної залози);
  • ожиріння;
  • цукровий діабет;
  • гіпертонічна хвороба;
  • погана екологія;
  • стреси;
  • шкідливі звички (куріння і зловживання алкоголем).

Експеримент тривав 16 тижнів. Виявилося, що у тварин з другої групи поширювалися ракові клітини у чотири рази інтенсивніше, ніж у тварин з першої групи.

via GIPHY

Причиною цьому – хімічні зміни. Вони можуть бути небезпечними, оскільки при цьому деформуються клітинні структури – ліпіди, полімери та інші. Ці процеси можуть пришвидшувати розвиток раку грудей. Це підтверджує інший експеримент з ГМО-щурами, у чий організм ввели пухлини молочної залози.

Висновок вчених: вживання їжі, яка була приготована на повторно використаній олії, може сприяти появі нових ракових метастазів при наявності хвороби.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
В Україну не пустили двох відомих російських акторів
сьогодні
3876
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я дослідження Лікування Онкозахворювання
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Епідемія туберкульозу в Україні: чому за 20 років проблема не подолана
24 березня 10:48 Епідемія туберкульозу в Україні: чому за 20 років проблема не подолана
Ірина Полицька 3017
Де у світі легалізовано марихуану: інфографіка
21 березня 18:47 Де у світі легалізовано марихуану: інфографіка
Олена Булан 3365
Правильне харчування навесні: як вберегтися від анемії та допомогти імунітету
21 березня 13:01 Правильне харчування навесні: як вберегтися від анемії та допомогти імунітету
Оксана Вербіцька 1514
Популярні дієти, які вбивають наш організм
21 березня 10:01 Популярні дієти, які вбивають наш організм
Альона Захарова 1155
Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
20 березня 15:44 Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
Ірина Полицька 102995
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук