Чому ожиріння матері може нашкодити дитині

Якщо у матері зайва вага або ожиріння, її молоко зазнає змін, які можуть вплинути на розвиток дитини.

У молоці містяться важливі компоненти, які захищають новонародженого і формують його імунітет – прозапальні білки, інтерлейкін-6, інсулін і лептин, а також поліненасичені жирні кислоти – омега-3 та омега-6.

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Під час дослідження вчені спробували зрозуміти, чи є зв'язок між цими сполуками в крові та грудному молоці в ранньому післяпологовому періоді у жінок з нормальним ІМТ (індекс маси тіла) або надлишковою вагою / ожирінням до вагітності, і як це впливає на розвиток дитини.



Зайва вага матері може вплинути на розвиток дитини

Виявилося, прозапальні властивості молока ніяк не змінювалися через підвищений ІМТ. Але організм дітей, чиї матері мали проблеми з вагою, в цілому гірше реагував на грудне молоко в плані росту. Тобто метаболізм дитини був спочатку запрограмованим таким чином, що він неадекватно реагував на молоко.

Надалі це може створити проблеми для розвитку дитини і навіть викликати порушення обміну речовин, попереджають автори.

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