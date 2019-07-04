Чому ожиріння матері може нашкодити дитині

75 Читать новость на русском
Зайва вага матері шкодить дитині
Зайва вага матері шкодить дитині / pixabay.com

Якщо у матері зайва вага або ожиріння, її молоко зазнає змін, які можуть вплинути на розвиток дитини.

У молоці містяться важливі компоненти, які захищають новонародженого і формують його імунітет – прозапальні білки, інтерлейкін-6, інсулін і лептин, а також поліненасичені жирні кислоти – омега-3 та омега-6.

Читайте також: Найкращий вік для народження дитини: нові дані

Під час дослідження вчені спробували зрозуміти, чи є зв'язок між цими сполуками в крові та грудному молоці в ранньому післяпологовому періоді у жінок з нормальним ІМТ (індекс маси тіла) або надлишковою вагою / ожирінням до вагітності, і як це впливає на розвиток дитини.

Зайва вага матері може вплинути на розвиток дитини
Зайва вага матері може вплинути на розвиток дитини

Виявилося, прозапальні властивості молока ніяк не змінювалися через підвищений ІМТ. Але організм дітей, чиї матері мали проблеми з вагою, в цілому гірше реагував на грудне молоко в плані росту. Тобто метаболізм дитини був спочатку запрограмованим таким чином, що він неадекватно реагував на молоко.

Надалі це може створити проблеми для розвитку дитини і навіть викликати порушення обміну речовин, попереджають автори.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Путін сказав, чого хоче від Зеленського, щоб почати з ним діалог
сьогодні
3411
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Вагітність і пологи Діти Ожиріння
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Гіркота у роті: чому виникає та що робити
3 липня 20:48 Гіркота у роті: чому виникає та що робити
Олександр Бевза 7739
Правець: симптоми та причини важкої хвороби
2 липня 14:47 Правець: симптоми та причини важкої хвороби
22675
Як охолодити квартиру без кондиціонера: прості поради
1 липня 10:29 Як охолодити квартиру без кондиціонера: прості поради
33293
Курити не можна кинути: книги, поради і мобільні додатки, які допоможуть забути про сигарети
30 червня 13:44 Курити не можна кинути: книги, поради і мобільні додатки, які допоможуть забути про сигарети
Юлія Ліпенцева 1523
Що таке щастя та як воно утворюється
28 червня 16:30 Що таке щастя та як воно утворюється
Юлія Девда 926
Новини
Більше новин
Залиште відгук