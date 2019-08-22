Чому потрібне натирання спиртом при високій температурі
Ні! Ймовірно, через горезвісного поняття про те, що нормальна температура – це виключно 36,6, спроби знизити її часто стають фанатичними, а в хід йдуть кінські дози жарознижувальних або розтирання горілкою.
Насправді нормальна температура тіла досить широко варіюється: при вимірюванні в пахви вона може становити приблизно від 35,5 до 37,2 градуса. Без будь-яких тривожних симптомів (наприклад, у здорових дітей) вимірювати її й зовсім не варто.
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Знижувати температуру, яка не надто висока (до 38-38,5), теж абсолютно необов'язково, якщо на самопочуття вона не вплинула. А вже намагатися всіма засобами домогтися десятої частки градуса – точно не потрібно.
Якщо все-таки температура висока і потрібно її знизити, в першу чергу треба роздягнутися і прийняти прохолодний душ, тобто фізично охолодити тіло.
Розтирання спиртом може призвести до алкогольного отруєння
Дитину теж можна облити душем або протерти вологим рушником – але ось про спиртовмісні засоби краще забути, розповіла лікар Юлія Ступакова.
По-перше, через швидке випаровування вони й справді різко охолоджують шкіру, що досить болісно.
По-друге, спирт дуже швидко всмоктується через шкіру, і може наступити алкогольна інтоксикація, вкрай небезпечна, якщо мова йде про маленьку дитину.
Загалом, обтирання горілкою або спиртом – ідеальний спосіб поєднати неприємне з даремним.
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