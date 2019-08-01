Чому презерватив може порватися: 13 причин
При правильному використанні презервативи – це надійний засіб захисту від інфекцій, що передаються статевим шляхом, та небажаної вагітності.
Попри це презерватив може порватися або ж перестати виконувати свої функції, зазначає секс-педагог навела 13 причин.
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У яких випадках може порватися презерватив
1. Підробка
Засоби контрацепції не проходять тестування і не гарантують захисту. Неякісні презервативи можуть продаватися в інтернеті, кіосках, невеликих магазинах.
2. Порушені умови зберігання
При низьких і високих температурах латекс починає руйнуватися. Тому презервативи, які зберігалися в авто, на вітрині кіоску та просто у жаркому приміщенні потрібно викинути.
Також не варто використовувати презерватив, який ви носите у кишені чи портмоне.
Ідеальна температура зберігання — від 1 до 25 градусів вище нуля.
3. Закінчення терміну придатності
Презерватив може використовуватися протягом 3 – 5 років. Після цього, немає гарантії захисту від вагітності й захворювань, оскільки матеріал починає руйнуватися.
4. Пошкоджена упаковка
Перш, ніж використовувати презерватив, затисніть частину упаковки та перевірте на наявність повітря. Якщо є повітряна подушка – презерватив цілісний, якщо немає – викидайте у сміття.
5. Неправильне відкриття презервативу
Відкривати зубами, ножицями, ножем, довгими нігтями – не можна ні в якому разі. Тільки руками: максимально акуратно, повільно, дбайливо.
Обережно відкривайте презерватив руками
6. Неправильне одягання
Чи не тим боком; занадто рано; занадто пізно; розтягнули не до кінця або ж на кінчику презервативу виявилося повітря.
Як правильно надягати презерватив – читайте тут.
7. Відсутність лубриканта
Змазки на самому презервативі дуже мало. Для статевого акту потрібно використовувати багато додаткового лубриканта, щоб максимально знизити тертя.
8. Використання олії, вазеліну, крему
Проведіть експеримент: надійти кульку з презерватива і намажте його соняшниковою олією, вазеліном або кремом для рук. Протягом хвилини кулька лопне. Латекс руйнується під дією масел.
9. Одягання одразу двох презервативів ⠀
Це гарантований провал – порвуться обидва.
10. Використання презервативу довше 20 хвилин
Якщо ви по-справжньому піклуєтесь про безпеку, міняти кондом потрібно кожні 15-20 хвилин. Про всяк випадок уточню, що в середньому статевий акт триває до 10 хвилин.
Не використовуйте презерватив понад 20 хвилин
11. Ви залишаєте його всередині
Відразу після еякуляції пеніс з презервативом потрібно акуратно дістати з піхви, інакше ерекція пропадає, засіб сповзає. При цьому існує великий шанс завагітніти.
12. Неправильно підібраний розмір
Розмір має значення, але не довжина, а ширина.
Якщо презерватив великий, то він сповзе, якщо маленький – є шанс, що порветься. Тому потрібно знати свій розмір. В аптеці вибір малий: ширина класичних – 52-54 мм, XXL – 56-57 мм. Тоді як багатьом ідеально підходять 60 мм. А ось підліткам іноді потрібні менші – від 47 мм.
13. Використання презерватива повторно.
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