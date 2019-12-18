Чому променева терапія руйнує мозок: пояснення

Вчені повідомили точну причину ушкоджень мозку внаслідок променевої терапії та запропонували варіанти запобігання подібних ускладнень. Це допоможе захистити пацієнтів від негативної дії променевої терапії.

Поширеним побічним ефектом протиракової терапії у пацієнтів з раком головного мозку є порушення когнітивних функцій внаслідок променевої терапії. Вчені з Рочестерського університету виявили причину негативних наслідків в поведінці клітин мікроглії.

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Променева терапія порушує роботу нейронів мозку

Дослідження на лабораторних тваринах свідчать, що опромінення викликає в мозку імунну відповідь, яка розриває зв'язки між нейронами.

Вплив променевої терапії робить мікроглію вразливою і руйнує синаптичні зв'язки.



Протиракова терапія повинна бути безпечнішою/Фото: Unsplash

Експерименти показали, що мікроглія більшою мірою націлена на найменші синаптичні зв’язки, що важливі для кодування нових спогадів.

Така властивість також пояснює порушення пам’яті у людей після променевої терапії.

Всупереч сучасним методам променевої терапії безпосередньо на пухлину, опромінення все ж значно підвищує ризики ушкоджень у головному мозку під час курсу лікування.



Наразі більшість пацієнтів мають ускладнення після проходження променевої терапії/Фото: Unsplash

Як запобігти ускладнень

Вчені знайшли два способи захистити нейрони.

Перший метод – блокування рецептора CR3, що потрібний клітинам мікроглії для видалення нейронних зв’язків.

Дослідження вказують на те, що такий підхід може ефективно захистити синаптичні зв'язки.

Другий спосіб – зниження імунної відповіді в мозку, що виключає надмірну активність мікроглії під час променевої терапії.