Чому шкіра на ліктях стає сухою

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Суха шкіра на ліктях: причини
Суха шкіра на ліктях: причини / imagenesmy.com

Шкіра на ліктях відрізняється від шкіри на інших ділянках тіла. Вона немає сальних залоз, через що верхній шар шкіри незахищений від втрати вологи. Без цього епідерміс починає лущитися та тріскати.

Окрім цього, шкіра на ліктях у постійному русі, тому їй доводиться розтягуватися. Схожа проблема є й на колінах та щиколотках, зазначає Lifehacker.

Суха шкіра не є небезпечною, але якщо вона призводить до тріщин, то варто насторожитися. У шари шкіри можуть потрапити бактерії і віруси, які призводять до більш серйозних проблем.

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Сухе повітря у приміщенні, перепад температур, постійне тертя одягу – все це призводить до сухості шкіри на ліктях. Але погода – це не єдина причина сухості шкіри.

Чому шкіра стає сухою

• занадто агресивні засоби для вмивання, які ще більше висушують епідерміс. Лужне мило знищує кислотну мантію шкіру. Епідермісу необхідно 2-6 годин, щоб відносити баланс;
• звичка спиратися ліктями об стіл, через яку виникають додатковий тиск і тертя;
• цупкий і/або синтетичний одяг, яка подразнює шкіру;
• гарячий душ або лазня. Це призводить до зневоднення і, перш за все, помітно на чутливих ділянках. Тривалі ванни шкодять шкірі більше, ніж душ;

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• хлорована вода. Особливо часто проявляється алергія на шкірі ліктів;
• дефіцит вітамінів та мікроелементів, які стимулюють оновлення шкіри. Найцінніші в нашому випадку – вітаміни А і Е, біотин та цинк.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Краса Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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