Чому сняться жахи вночі

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Чому сняться жахи вночі
Чому сняться жахи вночі / powerofpositivity.com

Ніщо так не псує сон, як нічні жахіття. Вчені вирішили з’ясувати, чому так трапляється і провели дослідження, в якому відстежили неврологічну основу поганих снів.

Дослідники зосередилися на аналізі того, яка частина мозку відповідає за генерування почуття гніву у сплячих людей, пише журнал JNeurosci.

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Експеримент проводився в лабораторії.

Учасників будили, коли вони були у фазі швидкого сну, яку пов’язують зі сновидіннями.

Добровольці, які повідомляли про почуття гніву під час сну, спостерігалася підвищена нейронна активність в правій частині лобової кори мозку. Це вказує на те, що саме ця частина мозку відповідає за погані сни.

via GIPHY

Ця область також пов’язана з гнівом і саморегулюванням під час неспання.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Психологія Сон
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