Чому у соцмережах так багато ненависті та токсичності

Вчені зрозуміли, чому в соцмережах так багато ненависті. Виявляється, що хейтери кидаються там різкими коментарями бо сподіваються таким чином знайти соціальний статус.

До такого висновку прийшли американські психологи, які застосували поняття "морального позерства" (moral grandstanding) до вивчення соцмереж.

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У соцмережах люди чіпляються до чужих помилок, часто висловлюють радикальні погляди і не готові слухати іншу точку зору – все, щоб справити враження.

Як проходило дослідження токсичності соцмереж?

Щоб вивчити поведінку людей в соцмережах, психологи розробили анкету, в якій попросили учасників оцінити за семибальною шкалою твердження на кшталт "Мої моральні / політичні погляди повинні надихати інших" (бажання домогтися авторитету) або "Я ділюся моїми моральними / політичними поглядами, щоб мої опоненти відчули себе погано" (бажання домінувати). Учасників попросили пройти ще кілька тестів. Всього в вибірку потрапили понад тисяча осіб.



Люди самостверджуються в соцмережах \ unsplash.com

Результати дослідження

З'ясувалося, що бажання мати авторитет було пов'язано з нарцисичною екстраверсією і екстраверсією в цілому, а схильність до домінування – з нарцисичним антагонізмом (готовністю використовувати інших у своїх цілях) і нижчими балами за шкалою свідомості, доброзичливості та відкритості.

Психологи також з'ясували, що мотивація, пов'язана з домінуванням, більше властива тим, хто конфліктує в соцмережах. Нерідко вони діляться якоюсь публікацією, щоб висміяти її автора. Люди, які бажають підкріпити свій авторитет, зближуються в мережі з однодумцями. Їх репости спрямовані на те, щоб представити себе у вигідному світлі.

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