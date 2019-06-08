Чому у жінок виникає відраза до сексу

У багатьох жінок поширена сексуальна незадоволеність, що переходить в зниження бажання до партнера аж до відрази.

Чому виникає?

Це виникає через неправильну поведінку чоловіка: надмірний егоцентризм, акцент на техніці, відмова від достатньої прелюдії, негаразди та конфлікти, неприйнятні звички й особливості – манера говорити, поводитися, схильність до вживання нецензурних висловів та нехтування особистою гігієною, пояснив сексолог Олексій Вілков.

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Зниження сексуального бажання розвивається поступово. Жінка мовчить, терпить, пересилює себе, або проводить виховні бесіди, влаштовує скандали, ставить ультиматуми, і як фінал – відмовляється від близькості.

Найчастіше вона не усвідомлює причини, особливо якщо має занижену самооцінку і розвинене почуття провини.

Як побороти відразу до сексу?

Корекція і вихід з положення можливий тільки, якщо у цьому будуть брати участь обоє партнерів. Чоловікові нелегко пояснити, що він винен, як і складно змінити його статеву поведінку.

Чоловік не бачить своїх помилок, навіть може не помічати поведінки коханої, але регулярно ображається на відмову в близькості або знаходить помилкові пояснення ситуації.

Таким парам потрібно сісти поруч і розібратися, поділитися наболілим, розповісти свої переживання максимально чесно і відверто, щоб зрозуміти, чи є на сьогодні почуття, що пов'язує їх, чи готові вони разом працювати над собою?

Лікар-сексолог Олексій Вілков “Доведеться визнати свої помилки, перестати шукати винних, а розділити відповідальність на двох. Тоді з'явиться перспектива. Але набагато ефективніше разом звернутися на консультацію до лікаря-сексолога”.

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