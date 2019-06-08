Чому у жінок виникає відраза до сексу
У багатьох жінок поширена сексуальна незадоволеність, що переходить в зниження бажання до партнера аж до відрази.
Чому виникає?
Це виникає через неправильну поведінку чоловіка: надмірний егоцентризм, акцент на техніці, відмова від достатньої прелюдії, негаразди та конфлікти, неприйнятні звички й особливості – манера говорити, поводитися, схильність до вживання нецензурних висловів та нехтування особистою гігієною, пояснив сексолог Олексій Вілков.
Читайте також: Чому людям подобається груповий секс
Зниження сексуального бажання розвивається поступово. Жінка мовчить, терпить, пересилює себе, або проводить виховні бесіди, влаштовує скандали, ставить ультиматуми, і як фінал – відмовляється від близькості.
Найчастіше вона не усвідомлює причини, особливо якщо має занижену самооцінку і розвинене почуття провини.
Як побороти відразу до сексу?
Корекція і вихід з положення можливий тільки, якщо у цьому будуть брати участь обоє партнерів. Чоловікові нелегко пояснити, що він винен, як і складно змінити його статеву поведінку.
Чоловік не бачить своїх помилок, навіть може не помічати поведінки коханої, але регулярно ображається на відмову в близькості або знаходить помилкові пояснення ситуації.
Таким парам потрібно сісти поруч і розібратися, поділитися наболілим, розповісти свої переживання максимально чесно і відверто, щоб зрозуміти, чи є на сьогодні почуття, що пов'язує їх, чи готові вони разом працювати над собою?
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.