Чому в паху чухається та лущиться шкіра

Рожеві бляшки та лущення шкіри в районі пахової зони можуть бути симптомами пахової дерматофітії. Це захворювання найчастіше виникає влітку й утворюється внаслідок інфікування шкіри грибком під назвою Epidermophyton floccosum.

Чоловіки значно частіше хворіють на пахову дерматофітію, ніж жінки. Це через анатомічні особливості: шкіра та мошонка постійно контактують між собою, розповіла лікарка Карина Лосенкова.

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Зазвичай це захворювання виникає через наступні фактори:

підвищена вологість;

тісний одяг;

спекотна погода;

занадто щільний контакт ділянок шкіри (особливо складок при ожирінні);



Чому чухається пах

Якщо хворобу не лікувати під час перших симптомів, інфекційне вогнище поширюється на внутрішню поверхню стегна. Бувають випадки, коли хвороба переходить на мошонку, промежину чи міжсідничну складку. Висипання можуть ускладнюватися виділеннями, пітницею або кандидозом.

Чи можна заразитися дерматофітіями

Якщо людина контактує з предметами гігієни хворого, то заразитися можливо. Не можна користуватись однією губкою для душу, градусником, постільною білизною, рушником, клізмою тощо.

Якщо ваш партнер захворів на дерматофітію – варто деякий час уникати статевих зв'язків, принаймні до консультації з лікарем.

Важливо: під час цього захворювання не можна робити вологі обгортання та компреси, адже грибок розмножується у вологому середовищі.

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