Чому вагітність негативно впливає на розумові здібності жінки

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Причина провалів пам'яті у вагітних – мамнезія
Причина провалів пам'яті у вагітних – мамнезія / Unsplash

Термін "мамнезіі", або baby brain, дійсно існує, це довели вчені з Університету Дікіна, що в Австралії.

Вчені провели оцінку 20-ти робіт, в яких були дані про 1230 жінок. Серед представниць дослідження 709 були вагітними, а інші входили в контрольну групу.

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Учасниці та їх близькі помітили погіршення пам'яті і когнітивних здібностей на третьому триместрі вагітності. Це має наукове підтвердження: обсяг сірої речовини в цей період скорочується.

Мамнезія – не вирок, адже із появою дитини ці симптоми зникають
Мамнезія – не вирок, адже із появою дитини ці симптоми зникають

Співавтор роботи Лінда Бірн вважає, що мозок жінки на пізньому терміні вагітності зайнятий підготовкою до соціальної адаптації в новій якості і формування тісного зв'язку між матір'ю та немовлям. Тому жінка не пам'ятає, в якій папці лежать робочі документи і на який час у неї прийом у лікаря, – ця неуважність має свій еволюційний сенс. Про дослідження пише Science Alert.

Що таке мамнезія?Зміни, що відбуваються у мозку вагітної. Мамнезія впливає на здатність вагітної пам'ятати деталі, іноді їм важко навіть читати.

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Теги: Здоров'я Психологія Вагітність і пологи Мозок
Джерело: Здоров'я 24
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