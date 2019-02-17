Чому вагітність негативно впливає на розумові здібності жінки

Термін "мамнезіі", або baby brain, дійсно існує, це довели вчені з Університету Дікіна, що в Австралії.

Вчені провели оцінку 20-ти робіт, в яких були дані про 1230 жінок. Серед представниць дослідження 709 були вагітними, а інші входили в контрольну групу.

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Учасниці та їх близькі помітили погіршення пам'яті і когнітивних здібностей на третьому триместрі вагітності. Це має наукове підтвердження: обсяг сірої речовини в цей період скорочується.



Мамнезія – не вирок, адже із появою дитини ці симптоми зникають

Співавтор роботи Лінда Бірн вважає, що мозок жінки на пізньому терміні вагітності зайнятий підготовкою до соціальної адаптації в новій якості і формування тісного зв'язку між матір'ю та немовлям. Тому жінка не пам'ятає, в якій папці лежать робочі документи і на який час у неї прийом у лікаря, – ця неуважність має свій еволюційний сенс. Про дослідження пише Science Alert.

Що таке мамнезія?Зміни, що відбуваються у мозку вагітної. Мамнезія впливає на здатність вагітної пам'ятати деталі, іноді їм важко навіть читати.

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