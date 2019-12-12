Чому від деяких зачісок болить голова

Багато дівчат любить збирати волосся у високий хвіст – це зручно, красиво, але іноді й боляче. Вчені розповіли, хто чутливий до такого типу болю та чому, якщо відчуваєте біль при носінні хвоста, слід відмовитися від такої зачіски.

Чому так трапляється та що з цим робити, пояснили фахівці для HaffPost.

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Чому ви відчуваєте біль

Шкіра голови є чутливою до болю, а хвіст створює відчуття стягнення, це у свою чергу впливає на нервові закінчення.

Чим довше ви носите хвіст, тим чутливішими стають нерви на шкірі голови. Такий біль може свідчити про алодинію.

Алодинія – це біль викликаний подразником, що зазвичай не викликає больових відчуттів.

Іншими прикладами алодинії може бути біль від розчісування волосся чи гоління обличчя.

Звісно, не кожен хто носить хвіст відчуває головні болі. Адже деякі люди є більш чутливі до болю, ніж інші.



Біль буває частіше у танцюристок, гімнасток, балерин, тому що у них зазвичай тугі зачіски

Ми припускаємо, що відчувають такий біль з більшою ймовірністю ті люди, котрі мають схильність до мігрені,

– зазначає Кіран Раджніш, директор відділення неврології у медичному центрі університету штату Огайо.

Також такий біль може виникати й при інших больових розладах, зокрема при фіброміалгії – це поширений хронічний тип болю, якому характерна підвищена чутливість до тиску.

Дослідження свідчать, що довге носіння хвостика може викликати облисіння.



Алопеція – посилене випадіння волосся

Як уникнути болю при носінні хвостика

Дослідники припускають, що такий біль може бути пов’язаним з недосипанням, гормональними змінами та менструальним циклом.

Найпростіший та найдієвіший спосіб зняти біль – змінити положення хвоста чи розпустити волосся на деякий час.

Але не слід терпіти такий біль та продовжувати носити хвіст. Адже такий біль може стати хронічним та призвести до випадіння волосся.