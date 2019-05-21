Чому від смузі потрібно відмовитися
Смузі – це густий коктейль з фруктів /овочів / зелені, іноді з додаванням молока, сиру, вівсянки. Простіше кажучи, в смузі можна покласти все, що душа забажає.
Смузі відмінне джерело вітамінів, прекрасний спосіб з'їсти більше овочів і фруктів, якщо звичайні цілі фрукти вам набридли або ваші діти від них абсолютно відмовляються.
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При споживанні смузі клітковина не руйнується, але подрібнюється. Тому смузі – це добре джерело клітковини
У смузі рівень цукру вищий, ніж в цілому фрукті, але нижчий, ніж в соку.
Британське видання Mail Online провело дослідження популярних фруктово-ягідних коктейлів, які продаються в супермаркетах, пише DailyMail.
Експеримент показав, що у середньому у пляшці 750 мл є майже 100 грамів цукру. Мінімальна кількість цукру при цьому склала близько 70 грамів, а це дорівнює вмісту продукту в пляшці кока-коли.
Виробники стверджують, що використовують тільки природний цукор, який містять фрукти і ягоди.
ВООЗ радить вживати до 50 грамів цукру на добу, а дієтологи радять скоротити це показник до 30 грамів.
Люди вважають, що смузі – це частина здорового харчування, тому можуть випити і цілу пляшку. Але правда в тому, що споживання великої кількості цукру, як з природних, так і з перероблених джерел, шкідливо для нашого здоров'я.
Дієтологи радять не вживати смузі, якщо ви протягом дня з’їдаєте до 5 порцій овочів та фруктів.
Якщо все-таки вирішили випити напій, то дотримуйтеся цих порад:
- робіть смузі самостійно;
- вибирайте легку основу (вода, кефір, рослинне молоко);
- робіть смузі наполовину овочевим та наполовину фруктовим;
- додайте зелень або зелені овочі;
- не забувайте про фрукти або ягоди для солодкого смаку;
- додайте улюблені добавки: насіння, какао, лимонний сік, арахісове масло, тощо.
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