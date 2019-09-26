Чому виникає дратівливість під час голоду

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Чому виникає злість через голод
Чому виникає злість через голод / pixabay.com

Дехто починає лютувати на голодний шлунок. До деякої міри це можна виправдати. Найпростіше пояснення – це падіння рівня глюкози в крові.

"Низький цукор" активує так звані контрінсулярні гормони: кортизол і адреналін. Якщо інсулін заганяє глюкозу з крові в клітини, то кортизол з адреналіном навпаки підвищують її рівень в крові, розповів терапевт Георгій Сапего. 

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Кортизол називають гормоном стресу. У деяких людей він викликає агресію. Адреналін запускає реакцію "бий або біжи". Обидва гормону можуть виводити людей з рівноваги. Крім того, сам по собі низький рівень глюкози в крові погано впливає на мізки. Деякі внутрішні гальмівні механізми можуть відмовляти, і в голодній людині прокидається звір.

Також бувають проблеми з наднирниками, печінкою або діабет, коли організм і радий би виділити контрінсулярні гормони, але не може. Тоді просто падає цукор в крові, і мозок "відключається".

Краще їсти менше солодкого, тому що вони викликають різкі перепади глюкози
Краще їсти менше солодкого, тому що вони викликають різкі перепади глюкози

Всім людям зі такими проблемами краще дотримуватися універсальних правил:

  1. Їжте кілька разів на день потроху.
  2. Уникайте солодких перекусів. Вони дають різкі перепади рівня глюкози в крові.
  3. Регулярно робіть фізичні вправи. Тренування допомагають звикнути до перепадів рівня цукру і гормонів. Розвинені м'язи самі по собі допомагають справлятися з низьким рівнем глюкози в крові.
  4. Висипайтеся. Це допомагає тримати мозок здоровими.
  5. Не допускайте зневоднення.

Варто пам'ятати, що також у людей буває просто поганий характер. Тоді вони при будь-якому рівні цукру в крові вередують і псують оточенню настрій. На них краще не зважати. 

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Здорове харчування Психологія
Джерело: Здоров'я 24
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