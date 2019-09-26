Чому виникає дратівливість під час голоду

Дехто починає лютувати на голодний шлунок. До деякої міри це можна виправдати. Найпростіше пояснення – це падіння рівня глюкози в крові.

"Низький цукор" активує так звані контрінсулярні гормони: кортизол і адреналін. Якщо інсулін заганяє глюкозу з крові в клітини, то кортизол з адреналіном навпаки підвищують її рівень в крові, розповів терапевт Георгій Сапего.

Читайте також: 6 простих способів побороти хронічний голод

Кортизол називають гормоном стресу. У деяких людей він викликає агресію. Адреналін запускає реакцію "бий або біжи". Обидва гормону можуть виводити людей з рівноваги. Крім того, сам по собі низький рівень глюкози в крові погано впливає на мізки. Деякі внутрішні гальмівні механізми можуть відмовляти, і в голодній людині прокидається звір.

Також бувають проблеми з наднирниками, печінкою або діабет, коли організм і радий би виділити контрінсулярні гормони, але не може. Тоді просто падає цукор в крові, і мозок "відключається".



Краще їсти менше солодкого, тому що вони викликають різкі перепади глюкози

Всім людям зі такими проблемами краще дотримуватися універсальних правил:

Їжте кілька разів на день потроху. Уникайте солодких перекусів. Вони дають різкі перепади рівня глюкози в крові. Регулярно робіть фізичні вправи. Тренування допомагають звикнути до перепадів рівня цукру і гормонів. Розвинені м'язи самі по собі допомагають справлятися з низьким рівнем глюкози в крові. Висипайтеся. Це допомагає тримати мозок здоровими. Не допускайте зневоднення.

Варто пам'ятати, що також у людей буває просто поганий характер. Тоді вони при будь-якому рівні цукру в крові вередують і псують оточенню настрій. На них краще не зважати.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.