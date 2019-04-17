Чому виникає смуток після сексу

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Сум після сексу
Сум після сексу / pixabay.com

Відомо, що у жінок існує психічне явище, яке має назву "постсексуальна дисфорія" або "посткоїтальний блюз" або по-простому – "смуток після сексу".

За даними дослідження від 2015 року 50% жінок хоча б один раз відчували відчуття смутку, злості чи образи після сексу, а також гострий дефіцит "обійм", розповіла уролог Дарина Чернишова.

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Причому це зовсім не залежало від того, як пройшов статевий акт, і які стосунки були між партнерами. Але до недавна ніхто не знав чи бувають чоловіки сумними після сексу.

І ось в 2018 австралійці закінчили перше подібне дослідження, яке проводилося одночасно у в багатьох країнах. Виявилося, що 40% чоловіків теж хоча б один раз були засмучені після сексу. Деякі описували це почуття як "смуток, тривогу, роздратування або навіть бажання посперечатися/посваритися з партнером".

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4% респондентів відповіли, що подібні відчуття виникають у них після кожного статевого акту. Виявилося, що частіше подібний смуток відчувають люди, що знаходяться в постійному емоційному напруженні і зазнали сексуального насильства коли-небудь.

Вчені не можуть точно вказати механізми, які лежать в основі цього феномену. Може бути причина в зниженні деяких нейромедіаторів після статевого контакту, в підсвідомому відчутті, що "секс – це вульгарно і брудно" або в закінченні інтимності і духовної близькості, яка була в статевому акті. 

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Психологія Секс
Джерело: Здоров'я 24
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