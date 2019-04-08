Чому виникає цистит

Цистит – це запалення слизової оболонки сечового міхура. Його можуть спровокувати багато різних факторів: зовнішні й внутрішні.

Про це в ексклюзивному коментарі Здоров'ю 24 розповів лікар-уролог Медичного центру "Медікавер" Ігор Чернюх.

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Найчастіше від цього захворювання страждають жінки репродуктивного віку. Це зумовлено анатомічними особливостями жіночого організму, в яких сечівник є коротшим і ширшим, ніж у чоловіків, відповідно, інфекції легше потрапляють до сечового міхура. Особливо небезпечною є рефлекторна затримка сечовипускання, що виникає після пологів.

Зазвичай причиною виникнення циститу є бактерії, що потрапили в сечовий міхур через сечовидільний канал. Наприклад, Escherichia coli (кишкова паличка), яка в нормі мешкає в прямій кишці. Але є й інші бактерії та захворювання, які можуть стати причиною циститу.



Зазвичай цистит викликають бактерії

Існує міф , що цистит – це хвороба холодної пори року. Це неправда. Він може виникати і влітку. Наприклад, після перенесених респіраторних інфекцій, запалення сечовипускального каналу після статевого акту, внаслідок алергії до вагінальних дезодорантів, парфумованого мила і навіть кольорового туалетного паперу.

Гострий цистит має у жінок тенденцію рецидивувати (повертатись) та давати ускладнення у вигляді висхідного пієлонефриту (запалення порожнистої системи нирок).

Також захворювання з’являється при частій зміні статевих партнерів.

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