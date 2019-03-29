Чому виникає закладеність носа: 8 причин

Закладеність носа – це не самостійна хвороба. Зазвичай це є ознакою інших захворювань. Закладений ніс створює відчуття дискомфорту і заважає дихати.

ЛОР-лікар Марія Євдокімова розповіла, через які хвороби може виникати закладеність носа.

Читайте також: Що таке ларингіт та через що він виникає

1. Аденоїди

Одна з найчастіших причин — збільшені аденоїди. Це найчастіша причина закладеності носа у дітей.

2. Сторонні предмети в носі

Найчастіше це виникає у маленьких дітей. При цьому закладеність носа зазвичай одностороння, з однієї ніздрі є виділення. Якщо чужорідне тіло знаходиться там тривалий час, то виникає неприємний запах.

3. Викривлення носової перегородки

Викривлення носа може бути не лише після травми. Перегородка носа, особливо хрящової її частини, може легко викривлятися навіть просто на фоні тривалої закладеності носа. Лікування – хірургічне, але не завжди потрібна операція.



Закладеність може виникати через викривлену носову перегородку

4. Атрофічний риніт

При цьому слизова стає тонкою, в носі постійно утворюються корки, тріщини, ранки. Лікар зазначає: ранки погано гояться, інфікуються, живуть в носі в нормі у більшості людей золотистим стафілококом, утворюються виразки.

Лікування полягає у застосуванні мазів з антибіотиком та сольових розчинів.

5. Поліпи в носі

Вони частіше бувають у пацієнтів з астмою або алергічним ринітом. Можуть утворюватися і в пазухах носа. Основне лікування – спреї з місцевими глюкокортикостероїдами. Якщо ж ефекту від лікування не має, тоді потрібно звертатися до хірурга.

6. Алергічний риніт

Як сезонний, так і постійний. При цьому виникає закладеність носа, водянисті виділення з носа (іноді можуть бути і жовтими, і зеленими), чхання, свербіж.

Лікування – топічні глюкокортикостероїди, антигістамінні препарати внутрішньо або місцево.

7. Вазомоторний риніт

Він схожий з симптомами алергічного риніту. Основні варіанти лікування — топічні глюкокортикостероїди і топічні антигістамінні, окремо або в комбінації.



Вазомоторний риніт може спричинити закладеність носа

8. Хронічний гіпертрофічний риніт

При наявності цієї хвороби може виникати закладеність та виділення з носа. Закладеність при цьому майже не полегшується після закапування судинозвужувальних препаратів. Це пов’язано з розростанням тканин слизової оболонки і кісткових пластин, тому лікування препаратами на пізніших стадіях майже не діє. Іноді необхідне хірургічне втручання.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.