Чому виникають чорні цятки та як з ними боротися

На нашій шкірі є ділянки з найбільшим скупченням сальних залоз – це Т-зона, середня лінія грудей, між лопатками, в області вушних раковин і на волосистій частині голови.

Тут знаходиться близько 400-900 сальних залоз на 1 сантиметр квадратний. Більша частина з них постійно виділяє шкірне сало, безперервно. Всього у дорослої людини його секретується близько 20 грамів на добу, розповіла дерматолог Анна Харитонова.

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При цьому у людей з жирною шкірою є особливості будови сальних залоз. Вони більше за розміром, секретують більшу кількість шкірного сала, воно відрізняється навіть за хімічним складом.

Саме ці особливості і пояснюють механізм утворення чорних крапок і розширених пор.

Як з'являються чорні цятки?

Шкірного сала багато. Воно накопичується всередині залози, заповнюючи всю її порожнину. Поступово секрет змішується з роговими лусочками (клітинами поверхневого шару шкіри), стає густим і погано виводиться на поверхню. Він тисне на навколишні тканини і в кінцевому підсумку призводить до розширення гирла волосяного фолікула. Це і є розширені пори.





Чорний колір секрету, який ми бачимо в центрі – це не пил і не бруд. І це не пов'язано з окисленням шкірного сала, як вважалося раніше. Всьому виною пігмент меланін, саме він дає цей темний колір. Так утворюються "чорні точки", вони ж – відкриті комедони.

Але найсумніше, це те, що всі ці особливості – кількість, розмір сальних залоз, рівень секреції – обумовлена генетично. Тому ніяких чарівних диво-засобів, які здатні назавжди очистити і звузити пори немає і бути не може. Жирна шкіра ніколи не стане сухою. Це все одно, що змінити колір очей.

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