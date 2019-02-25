Чому вітамін C не допомагає при застуді: пояснює Супрун

Коли у нас застуда, ми намагаємося запастися фруктами, які містять вітамін C і віримо, що це справді допоможе. Насправді, користь цього вітаміну дуже перебільшена.

В.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун зазначає, що користь вітаміну С для лікування застуд, "покращення самопочуття" – це ще один міф, навіть фейк.

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Його створив нобелівський лауреат Лайнус Полінг, відкривач вітаміну C. Він видав кілька книг, у яких автор перебільшував значення вітаміну і пошив цей фейк світом.

Дослідження вчених не підтвердили велику користь вітаміну С в лікуванні застуди. У деяких дослідженнях виявили, що вітамін не здатний зменшити частоту застуд в населення. Тобто, немає причин, щоб додатково його споживати.



Вчені не підтвердили велику користь вітаміну С у лікуванні застуди

Попри це вітамін С ефективний при значних фізичних навантажень, наприклад, для марафонців.

Інші дослідження з’ясували, що вітамін С на 15% скорочує тривалість застуди, тобто люди хворіють, приміром, не шість днів, а п’ять.

Важливо не перевищувати денну дозу –75-90 мг.

Передозування цим вітаміном збільшує ризик утворення каменів в нирках. А споживання понад двох грамів вітаміну С на добу може призвести до нудоти, діареї, блювання, печії, головного болю та безсоння.

Лікар Уляна Супрун “Ще один міф, що найбільше вітаміну С в лимонах. Так, в лимонах справді є вітамін С, але скибки лимону чи чаю із ним не достатньо – щоби спожити 90 мг вітаміну С слід з’їсти великий лимон разом зі шкіркою, бо аскорбінової кислоти там не так і багато. Найкращими його джерелами є шипшина, солодкий та гострий перець, броколі, брюссельська капуста, смородина і ківі”.

Вона додала, що вітамін С бере участь в утворенні колагену та відновленні сполучної тканини, шкіри та кісток, і покращує засвоєння заліза із рослинних продуктів. Організм не здатний утворювати вітамін, тому його необхідно отримувати з їжі.

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