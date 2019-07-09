Чому вітамінні комплекси для потенції не допоможуть покращити секс

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Як шкодять добавки для потенції
Як шкодять добавки для потенції / pixabay.com

Секс-добавки не пройшли клінічних випробувань. Більшість добавок для поліпшення сексуального життя не були достатньо вивчені.

Ми не тільки не знаємо, чи працюють вони, але й не в курсі, які у них можуть бути ризики й протипоказання, пише Harvard Health.

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Інгредієнти секс-добавок не приносять користі. Виробники БАДів для чоловіків найчастіше містять 7 інгредієнтів: гормон дегідроепіандростерон, L-аргінін, цинк, йохимбин, гінкго білоба, пажитник, женьшень, козлятник лікарський, андску маку і якірці. З усього цього списку поліпшенню ерекції сприяє тільки йохимбин і побічно - L-аргінін.

Виробники добавок неточно вказують концентрацію діючих речовин – а це додаткові ризики. Того ж йохимбина і L-аргініну може не вистачити для ерекції – зате цілком достатньо для підвищення тиску, головного болю, безсоння і надмірного потовиділення.

В деякі секс-добавки входять сильнодіючі ліки. У секс-добавках знаходили домішки препаратів для лікування еректильної дисфункції – наприклад, силденафіл, який входить до складу віагри.

Але людям з серцево-судинними захворюваннями й гіпертонією не можна безконтрольно приймати силденафіл – це може бути небезпечно для життя.

Покращити сексуальне життя можна й без ліків
Покращити сексуальне життя можна й без ліків

Що ж тоді допоможе?

Зміна способу життя можуть допомогти підвищити сексуальну активність без ліків. Дуже хороші дані показали чоловіків, які схуднули. Це, ймовірно, тому, що жир виробляє естроген, який бореться з тестостероном.

Інші речі, які можуть допомогти обом статям:

  1. тренування і припинення куріння, це покращить приплив крові до статевих органів;
  2. обмеження споживання алкоголю, оскільки великі кількості можуть пригнічувати сексуальні рефлекси й здатність чоловіків підтримувати ерекцію;
  3. харчування здоровою дієтою, яка допомагає підтримувати здорову вагу.

Якщо ці підходи не допомагають, ваш лікар може знайти рішення – це може включати лікування загального стану або призначення ліків (для чоловіків), або лубрикантів і вагінальних препаратів з естрогеном (для жінок). Це допоможе при вагінальній сухості й болючому сексі.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Секс Лікування Ліки Чоловіче здоров’я Жіноче здоров’я
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