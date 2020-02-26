Чому закривають туберкульозні диспансери: пояснення фтизіатра
В Україні стара, радянська система підходу до лікування туберкульозу. За сучасними міжнародними стандартами, хворих на туберкульоз не потрібно рік тримати в ізоляції та на стаціонарному лікуванні.
Про це під час брифінгу розповіла головна лікарка Одеського обласного центру соціально значущих хвороб Одеської облради Світлана Єсипенко.
Також на тему: Чи є в Україні епідемія туберкульозу
Фтизіатрична служба є однією з найстаріших в нашій країні. Вона була створене ще в 1950 році й з того часу зовсім не реформувалась під ті вимоги, які існують нині. І вона намагається сама себе захистити та нав’язати суспільству.
В нашій країні існує стигма і перебільшення небезпеки туберкульозу. Й ці забобони та стереотипи стимулює і ширить радянська застаріла система лікування, яка опирається реформам і хоче паразитувати далі в українській медицині. Цим вона шкодить в першу чергу пацієнту й всім нам "проїдаючи" мільйони наших з вами грошей.
Туберкульозні диспансери реорганізовують, бо вони не відповідають сучасним протоколам лікування / unsplash.com
У 2012 році в Одеській області було 1625 протитуберкульозних койок і один протитуберкульозний дитячий санаторій. Нині залишилось 480 койок. За словами Єсипенко, навіть цього забагато для регіону з найвищим рівнем захворюванням на туберкульоз в країні.
Для того, щоб ефективно управляти закладом, потрібно застосовувати міжнародні стандарти й тому я вдячна міжнародним партнерам, які почали роботу в Україні саме з південного сходу нашої країні, де найвищий рівень захворюваності. І як ви бачите, у нас немає працівників, які виходять з протестами. Влаштовують пікети, тільки ті, хто не хочуть застосовувати міжнародні протоколи роботи,
– додала вона.
За словами лікарки, нині відбуваються маніпуляції, противники реформи прикриваються дітьми заради своєї особистої вигоди. І щоб підтримати свої інтереси, вони ставлять в приклад асоціальних осіб. Для порівняння, люди які не мають житла і хворіють на туберкульоз – це лише 8-10% від загальної кількості.
Через те, що радянська система хоче себе захистити, пацієнтів закривають в стаціонарі на весь період лікування – приблизно на 232 дні. Хоч активна і відкрита форма туберкульозу триває близько 30 днів.
Нині частини фтизіатричної служби, яка не готовила себе до реформи, не може співпрацювати з первиною ланкою медичного обслуговування й не може передати пацієнта для продовження лікування сімейним лікарем. Але пацієнт в тому не винен, він такий самий, як люди з серцево-судинними, шлунковими та іншими захворюваннями. І він так само хоче жити, працювати й бачити своїх дітей.
За даними ВООЗ ризик захворіти на туберкульоз при контакті з хворим становить 5-10%. До порівняння у кору цей показник 95%, але чомусь хворих на туберкульоз усі бояться й стороняться. Це створює для них додатковий психологічний тиск, який не сприяє одужанню.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.
Вибір редакції
-
Заступник міністра охорони здоров'я та депутат парламенту Ірану захворіли на коронавірус25 лютого , 19:09
-
Паніку роздули ЗМІ: українка з Італії розповіла, що там насправді відбувається24 лютого , 21:16
-
Українське консульство в Мілані припиняє обслуговування громадян через коронавірус24 лютого , 20:04