Чому з'являється "гусяча шкіра" та як це лікувати
У медицині такий стан має назву фолікулярний (пілярний) кератоз. Він виникає через закупорювання волосяних фолікул.
Фолікулярний кератоз зустрічається досить часто і пов'язаний він з утворенням на шкірі з двох сторін (симетрично) на плечах, стегнах, щоках, нерідко на сідницях, а також в області спини рогових "пробок", ніби дрібних сухих прищиків блідо-рожевого / червоного / білого / с фіолетовим відтінком / коричневого кольору, розповіла дерматолог Світлана Якубовська.
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Чому виникає "гусяча шкіра"?
Це захворювання передається у спадок і пов'язане з порушенням виробництва кератину – одного з важливих білків нашої шкіри. Його утворюється дуже багато, він починає активно накопичуватися, перекриває отвори волосяних фолікулів і перешкоджає нормальному росту волосся.
Посилення таких висипань може бути взимку, коли низька вологість і шкіра стає сухою; в період статевого дозрівання у підлітків, при вагітності, після пологів. Поступово з віком всі ці симптоми проходять.
Фолікулярний кератоз не передається
Як вилікувати "гусячу шкіру"?
Фолікулярний кератоз не передається і не небезпечний для здоров'я. Головне – правильно доглядати за шкірою:
- Застосовувати м'які засоби для миття шкіри;
- Додатково використовувати губку, а також скраб;
- Креми з сечовиною (Urea), молочною кислотою (Lactic acid), саліцилової кислотою ін.
Наприклад :
- Крем для тіла від Topicrem UR10 (сечовина 10%; дозволений дітям з 3 років);
- Akerat інтенсивний зволожувальний крем від Avene (містить сечовину 10%, 30%);
- Rilastil XEROLACT [E] зволожувальний бальзам з 18% молочної кислоти / 12% емульсія;
- ISISPHARMA Урелія 10 крем (10% сечовина) і ін.
Також зовнішньо призначаються місцеві креми з ретиноїдами.
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