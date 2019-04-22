Чому з'являються тріщини на п'ятах

Тріщини на п'ятках – поширене явище, яке викликає дискомфорт: сухість, почервоніння шкіри, її потовщення.

Основною причиною тріщин на п'ятах може бути сухість, пише Lifehacker.

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Це виникає відсутність сальних залоз, натомість є потові. Тому ноги потребують додаткового зволоження. При недостатності вологи шкіра стає товщою, утворюються мозолі та тріщини.

Які фактори впливають на появу тріщин

1. У вас дефіцит води.

2. Ви вимиваєтеся занадто гарячою водою. Вона змиває з шкіри тонку захисну плівку, через це з'являються сухість та лущення.

3. Багато часу проводите на ногах.

4. Не зволожуєте ноги кремом або спеціальним маслом.

5. Ви носите незручне взуття (воно або тисне, або натирає).

6. Миєте ноги жорстким милом, яке сильно сушить шкіру.



Тріщини можуть виникати через використання занадто жорсткого мила

7. Холодний клімат, на шкіру погано впливають сухе зимове повітря та низькі температури.

8. Наявність хвороб:

діабету – високий рівень цукру в крові може порушити роботу потових залоз і водний баланс шкіри;

ожиріння — навантаження на ноги збільшується;

авітамінозу – у вас дефіцит вітамінів, необхідних для регенерації клітин епідермісу;

екземи або псоріазу — вони проявляються в роздратуванні і сухості шкіри, провокують появу тріщин;

грибкової інфекції – коли грибок вражає шкіру, та стає сухою.

Звернутися по медичну допомогу потрібно, коли тріщини почервоніли, болять, сверблять або кровоточать. Якщо вам боляче ходити та стояти.

Якщо на ступнях або нігтях з'явився грибок, то не варто відкладати візит до лікаря. Самолікування в цьому випадку небезпечно: скраби і маски можуть рознести інфекцію по шкірі.

Насторожити та записатися на прийом до медика повинні наявність діабету, псоріазу, екземи, авітамінозу чи ожиріння. Домашні методи можуть зменшити проблему, але не зможуть допомогти позбутися.

Якщо ж ви добре доглядаєте за шкірою ніг, але на п'ятках є досі тріщини і виникають нові, тоді варто теж піти до лікаря.

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