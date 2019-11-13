Чорна цвіль: чим небезпечна та які хвороби викликає

Темні плями на стінах, стелі, міжплиткових швах у ванній – це чорна цвіль. Вона є небезпечною для людини і може викликати важкі захворювання.

Цвіль – проблема багатьох домівок, але господарі часто про неї не знають, тому що вона розвивається у важкодоступних місцях.

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Де з'являється чорна цвіль?

В погано провітрюваних приміщеннях (на дереві, гіпсокартоні, папері і т.д). Розмножується цвіль вкрай швидко у вологому, теплому і затемненому середовищі, переміщаючись в повітрі за допомогою мікроскопічних спор.

Чим небезпечна чорна цвіль?

На відкритому повітрі, в природі, спори грибка не здатні завдати істотної шкоди здоров'ю людини. Інша справа, якщо цвіль з'явилася в будинку. Особливо небезпечна чорна цвіль для людини у ванній кімнаті, оскільки пар розкриває пори, чим полегшує процес потрапляння спор в організм.

Спори цвілі потрапляють всередину тіла й через дихальні шляхи. Небезпечні для людини або тварини є мікотоксини, які виробляє пліснява.

На фоні зниженого імунітету, особливо у дітей, спостерігаються часті простудні захворювання, запалення легенів. Не рідкісні стоматити, кон'юнктивіт, молочниця, носові кровотечі.

При наявності у людини алергії такі симптоми будуть відчуватися постійно:

кашель;

нежить;

бронхіальна астма;

поліноз;

висипання на шкірі й слизових;

екзема.

Найнебезпечніше канцерогенний вплив, що приводить до онкологічних захворювань – раку печінки та легенів. Серйозних ураження опорно-рухового апарату, кісткової системи. У зв'язку з таким небезпечних наслідків появи чорної цвілі як на стінах, так і на інших поверхнях позбавлятися від неї слід оперативно і назавжди.

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