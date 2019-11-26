Чорна п'ятниця: Супрун розповіла чим небезпечний масовий шопінг

Навіть якщо ви не є фанатом шопінгу, істерія довкола знижок може змусити вас почуватися нервово, знічено чи розгублено.

Уляна Супрун розповіла як встояти від необдуманих покупок і не перетворити шопінг на суцільний стрес.

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Якщо коротко, то шопінг у Чорну п'ятницю – це суцільний стрес. Бо усі хочуть купити найкращі товари за якомога менші гроші та ухопити саме ту модель, саме того кольору.

Хтось також може переживати стрес через неможливість взяти участь у цьому святі знижок — через фінансовий стан чи інші актуальні пріоритети.

Крім психологічних, існують і фізичні загрози від перебування в торговельному центрі під час знижок.

Які небезпеки приховує шопінг в Чорну п'ятницю

Коли всі поспішають і штовхаються, можна впасти та травмуватися.

У натовпі, в задусі може підвищитися тиск — відтак, зростає ризик інфаркту та інсульту.

Є відчайдухи, котрі займають черги в магазини вночі або рано-вранці, аби першими потрапити всередину. Такі дії призводять до недосипання.

Велике скупчення людей означає і велике скупчення бактерій та вірусів.

Адже, по-перше, люди дихають одне на одного, і є великий ризик підхопити якийсь вірус. По-друге, всі копирсаються в кошиках із речима, перекладають вішаки — торкаючись їх руками. Хто знає, чи всі ці люди мили руки. Те саме стосується і безпосередньо речей.



Бактерії та віруси можуть бути на речах та вішаках

Поручні ескалаторів теж є осередком бактерій. Тож перш ніж терти очі, ніс чи обіймати дітей після того, як потрималися за поручні, краще їх помити.

Звісно, там де є великі скупчення людей з грошима, зростає ризик крадіжок. Тому стежте за своїми особистими речима: гаманцями, ключами від авто, телефонами та іншими гаджетами та цінними речами.

На дорогах неминуче виникають затори, що підвищує ризик аварійності.

Купувати більше і частіше — формула економічного зростання і забруднення середовища. Частка речей із синтетичних тканин на ринку щороку збільшується.

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Купуючи нову енну непотрібну річ – ви шкодите планеті

Що варто зробити перед тим, яка йти на шопінг

Заздалегідь обдумайте список потенційних покупок.

Якщо маєте можливість — перегляньте наявні пропозиції та анонси магазинів щодо знижок, аби не гаяти час на блукання торговельними центрами чи стояння в заторах на шляху до різних магазинів.

Якщо плануєте купувати одяг, особливо, якщо багато — перегляньте свій гардероб, визначте речі, які не будете більше носити.

Речам у хорошому стані будуть раді в благодійних організаціях або їх можна продати.

Зрештою можна прихопити пакунки зі старими речима з собою до ТРЦ — там можуть бути бокси благодійних організацій або бокси, куди можна здати старі речі, та отримати за це знижку.

Купуйте речі, вироблені в Україні.

Таким чином ви підтримаєте платників податків та посприяєте економічному розвитку країни.



Інвестуйте в знання, розвиток та емоції

Купуйте не речі, а досвід.

Саме новий досвід: подорожі, навчальні курси, книжки, квитки на концерти — роблять наc щасливими тривалий час. На відміну від матеріальних речей.

Досвід не створює сміття і не має карбонового сліду, та не порушує нічиїх прав. Утилізувати досвід, на відміну від 100500 дешевих футболок, не потрібно.