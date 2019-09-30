"Чорний" список продуктів при акне – що заборонено їсти
Раціон при акне повинен бути багатий фруктами й овочами. Існують дослідження, що свідчать про вплив певних продуктів на стан шкіри, зокрема на розвиток акне.
Дерматолог Анна Кравчук порадила, яких продуктів варто уникати, аби поліпшити стан шкіри.
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Варто зазначити, що формування акне на 25% залежить від харчування, решта 75% показник стану гормонів, стресу, повноцінності сну і звісно, догляду за шкірою.
Однак, слідкувати за своїм раціоном, якщо у вас наявні проблеми зі шкірою, таки треба. Під час лікування важких станів, дотримуватись певних обмежень в їжі, особливо важливо.
Продукти, що провокують появу акне:
- молоко (часто в корм, яким годують корів, додають гормони);
- йогурти;
- твердий сир;
- жирний кисломолочний сир;
Молочні продукти провокують появу акне
- білий хліб;
- рис;
- манна крупа;
- пшоно;
- консервовані продукти;
Консерви надто масний продукт
- фастфуд (бургери, гамбургери, картопля фрі.);
- страви, приготовлені на рафінованому маслі (картопля, м’ясо, овочі);
- смажені горіхи (надлишок горіхів в раціоні);
Для запобігання акне, варто споживати горіхи в помірних кількостях
- цукор;
- шоколад;
- какао;
- кава (особливо лате та капучино);
- напої, які містять кофеїн;
- чорний чай;
Напої, що містять кофеїн, варто теж обмежити
- алкогольні напої;
- гострі спеції й приправи;
- соуси, майонез, кетчуп;
- пакетовані фруктові соки.
Всі перераховані продукти мають високий глікемічний індекс. А високе глікемічне навантаження на організм може викликати резистентність до інсуліну і суттєво порушувати роботу сальних залоз.
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