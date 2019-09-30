"Чорний" список продуктів при акне – що заборонено їсти

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Манна каша має високий глікемічний індекс
Манна каша має високий глікемічний індекс / ukrhealth.net

Раціон при акне повинен бути багатий фруктами й овочами. Існують дослідження, що свідчать про вплив певних продуктів на стан шкіри, зокрема на розвиток акне.

Дерматолог Анна Кравчук порадила, яких продуктів варто уникати, аби поліпшити стан шкіри. 

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Варто зазначити, що формування акне на 25% залежить від харчування, решта 75% показник стану гормонів, стресу, повноцінності сну і звісно, догляду за шкірою. 

Однак, слідкувати за своїм раціоном, якщо у вас наявні проблеми зі шкірою, таки треба. Під час лікування важких станів, дотримуватись певних обмежень в їжі, особливо важливо.

Продукти, що провокують появу акне: 

  • молоко (часто в корм, яким годують корів, додають гормони);
  • йогурти;
  • твердий сир;
  • жирний кисломолочний сир;


Молочні продукти провокують появу акне

  • білий хліб;
  • рис;
  • манна крупа;
  • пшоно;
  • консервовані продукти;


Консерви надто масний продукт

  • фастфуд (бургери, гамбургери, картопля фрі.);
  • страви, приготовлені на рафінованому маслі (картопля, м’ясо, овочі);
  • смажені горіхи (надлишок горіхів в раціоні);


Для запобігання акне, варто споживати горіхи в помірних кількостях

  • цукор;
  • шоколад;
  • какао;
  • кава (особливо лате та капучино);
  • напої, які містять кофеїн;
  • чорний чай;


Напої, що містять кофеїн, варто теж обмежити

  • алкогольні напої;
  • гострі спеції й приправи;
  • соуси, майонез, кетчуп;
  • пакетовані фруктові соки.

Всі перераховані продукти мають високий глікемічний індекс. А високе глікемічне навантаження на організм може викликати резистентність до інсуліну і суттєво порушувати роботу сальних залоз.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове харчування Жіноче здоров’я Лікування Дерматологія Краса
Джерело: Здоров'я 24
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