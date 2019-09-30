"Чорний" список продуктів при акне – що заборонено їсти

Раціон при акне повинен бути багатий фруктами й овочами. Існують дослідження, що свідчать про вплив певних продуктів на стан шкіри, зокрема на розвиток акне.

Дерматолог Анна Кравчук порадила, яких продуктів варто уникати, аби поліпшити стан шкіри.

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Варто зазначити, що формування акне на 25% залежить від харчування, решта 75% показник стану гормонів, стресу, повноцінності сну і звісно, догляду за шкірою.

Однак, слідкувати за своїм раціоном, якщо у вас наявні проблеми зі шкірою, таки треба. Під час лікування важких станів, дотримуватись певних обмежень в їжі, особливо важливо.

Продукти, що провокують появу акне:

молоко (часто в корм, яким годують корів, додають гормони);

йогурти;

твердий сир;

жирний кисломолочний сир;



Молочні продукти провокують появу акне

білий хліб;

рис;

манна крупа;

пшоно;

консервовані продукти;



Консерви надто масний продукт

фастфуд (бургери, гамбургери, картопля фрі.);

страви, приготовлені на рафінованому маслі (картопля, м’ясо, овочі);

смажені горіхи (надлишок горіхів в раціоні);



Для запобігання акне, варто споживати горіхи в помірних кількостях

цукор;

шоколад;

какао;

кава (особливо лате та капучино);

напої, які містять кофеїн;

чорний чай;



Напої, що містять кофеїн, варто теж обмежити

алкогольні напої;

гострі спеції й приправи;

соуси, майонез, кетчуп;

пакетовані фруктові соки.

Всі перераховані продукти мають високий глікемічний індекс. А високе глікемічне навантаження на організм може викликати резистентність до інсуліну і суттєво порушувати роботу сальних залоз.