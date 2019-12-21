Чума: як "чорна смерть" винищила сотні мільйонів людей

У шостому столітті ця недуга створила жахливу пандемію, яка протягом двох століть за різними даними винищила від 50 до 100 мільйонів людей. Вона поширюється зі швидкістю світла та має дуже важкі симптоми.

Навіть у сучасному світі хвороба часто призводить до смерті.

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Острів Повелья на півночі Італії повсякчас охороняє морський патруль, щоб на територію не потрапив жодний допитливий турист. Зараз на острові ніхто не мешкає. Все тому, що в 14 столітті туди звозили як хворих, так і трупи, померлих від чуми. Людей на цьому острові спалювали, або ж залишали доживати дні наодинці з чумою.



Острів Повелья

Науковці виявили там півтори тисячі скелетів, вражених страшною недугою. У 20-х роках 20 століття на острові побудували лікарню для душевнохворих, куди відправляли ворогів Муссоліні. "Пацієнти" описували, наче поміж стінами вони чули голоси і бачили тіні.

Чума Це інфекційне захворювання, спричинене бактерією Yersinia pestis. Зазвичай зустрічається у дрібних ссавців та їхніх бліх. Хвороба передається між тваринами через бліх і, оскільки це зоонотична бактерія, також може передаватися і від тварин до людини.

Переносники чуми

Блохи, які харчуються кров'ю тварин, часто – гризунами, працюють ідеальними транзиторами чуми. Yersinia pestis заражає блоху, блокуючи шлунок. Блоха намагається харчуватися, але чим більше їсть, тим більше бактерій потрапляє в організм тварини чи людини через заблокований шлунок.

Доцент кафедри патологічної анатомії та судової медицини ЛНМУ Володимир Вовк пояснив, за таких умов збудник потрапляє в організм і поширюється на різні органи.

Опірність організму дуже слабка на цей збудник, тому це, як правило, є швидко генералізована інфекція. Тож коли людина захворює, вона має ураження легень і, відповідно, передає інфекцію повітряно-крапельним шляхом,

– зазначив Володимир Вовк.

Тож блохи розносять заразу і до інших тварин, і до людських осель.

Перша пандемія чуми

Від 50 до 100 мільйонів людей – стільки за різними даними забрала перша пандемія чуми. Почалася вона 541 року нашої ери і тривала 209 років. 33 роки смертельна хвороба кружляла країнами Середземномор'я, забравши життя приблизно 25% населення тодішньої Європи.

"Чума Юстиніана" — саме так на честь Візантійського імператора назвали першу гігантську епідемію. До речі, саме він зміг її перемогти.



Імператор Юстиніан І

Друга пандемія чуми

Вдруге в глобальних масштабах чума захопила світ уже в 14 столітті. З Китаю хвороба поширилася на регіони Азії, Європи та Африки в 30-х роках 14 століття. У 50-х роках спалах чуми був і в Києві. До сучасних терен України недуга потрапила через Польщу. Крім цього, хвороба захопила ще й Єгипет, Сирію, Месопотамію, Італію, Францію, Англію та низку інших країн.

За оцінками науковців, чума забрала до 50% населення Європи та Близького Сходу. Чорна смерть — так назвали другу епідемію чуми. Хворобу характеризують темними червоними плямами — і саме вони й були ознакою страшної хвороби, яка забрала мільйони життів.

Кого вважали винними в розповсюдженні чуми

Відьми і цигани

У Середньовіччі люди думали, що чума – це покарання за гріхи, послане Богом, а провину за панування хвороби покладали на відьом і циган. Тож тих, хто займався чорною магією, спалювали на вогні.

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У такий спосіб намагалися викорінити недугу з селищ чи міст. Але поки над будинками розходився запах згорілого тіла, щури вільно бігали від дому до дому і розносили хворобу.

Євреї

Ще в появі чуми в Середньовіччі звинувачували євреїв. Вважалося, що за допомогою цієї хвороби вони намагалися винищити християн. Тоді євреї вели замкнений спосіб життя в общинах, мали вищий рівень гігієни у єврейських громадах. Можливо, саме це й зменшувало кількість жертв від чуми поміж семітів.

Перший напад на них здійснили 1348 року у французькому Тулоні, тоді вбили 40 євреїв. Далі були ще напади в Барселоні, Базелі, Мюнхені, Фрайбурзі. Євреїв виганяли з міст або катували, і вони під тортурами були змушені зізнатися, що отруювали криниці чи інші водойми.

Бубонна чума

Цей вид хвороби отримав таку назву через зовнішні ознаки — бубони, тобто запалення лімфатичних вузлів. Згодом вони можуть перетворитися на відкриті гнійні рани.

Третя пандемія чуми

Вона розпочалася з середини 19 століття. Хвороба накрила світ, починаючи з Китаю. Спершу прийшла до трьох великих міст: Кантону, Гонконгу та Аоминю. Цю пандемію називають "портовою чумою", і її влучно описує приказка "з корабля на бал". З суднами недуга зайшла до портів Індії та Японії, а після того чума з кораблями попливла до Америки, Австралії, Африки та Близького Сходу.

У портовому китайському Кантоні в перші тижні від недуги загинули майже 60 тисяч людей. На початку 20 століття хвороба з'явилася і в Україні, а саме в Одесі. Чума пробиралася до порту з пацюками, які ховалися на суднах. Гризуни швидко збігали з кораблів і ширилися містом. На той час ліквідувати такі спалахи було надскладно.



На початку 20 століття щури були переносниками чуми

За словами медика Володимира Вовка, як правило, зводилося все до ізоляції пацієнтів, до спалювання, до ліквідації збудника. Проводили максимальне знезараження всіх можливих речей, з якими контактував пацієнт.

У людини, що заразилася чумою, після інкубаційного періоду від одного до семи днів зазвичай розвивається гострий гарячковий стан.

Чума – симптоми: • раптове підвищення температури • озноб • головний біль • ломота в тілі і слабкість • блювота

Види чуми

Загалом виділяють дві основні форми чуми: бубонна та легенева.

Бубонна чума

Є найбільш поширеною у світі, і виникає в результаті укусів інфікованих бліх. Yersinia pestis проникає в організм людини, і рухається вздовж лімфатичної системи до найближчого лімфатичного вузла, де починає розмножуватися. Лімфатичний вузол запалюється, набрякає і створює хворобливі відчуття. Такі лімфатичні вузли і називають "бубонами".

Легенева чума

Така форма має дуже короткий інкубаційний період – її прояви можуть з'явитися навіть у період до 24 годин. Вона передається повітряно-крапельним шляхом.

Хто лікував цю хворобу

У період Середньовіччя чоловіки в дивних масках були звичним явищем. Чумні лікарі стали відомими через свої дивні дзьобоподібні маски – медіко делла Песте. Їх вигадав французький лікар Шарль де Лорм.



Лікарі, які лікували людей від чуми, носили спеціальні маски

У "дзьоб" заливали олії з різних трав – часнику, розмарину, чебрецю. Давні лікарі вірили, що вдихаючи пахощі, вони захистять себе від чуми. У сучасному світі, в якому теж знайшлося місце для чуми, у лікарів замість пахощів у "дзьобі" є спеціальне спорядження.

Лікування чуми

Без лікування чума може призвести до швидкої смерті, тому найважливішою умовою виживання пацієнтів і профілактики ускладнень є швидка діагностика і раннє лікування. За умови своєчасної діагностики чуму успішно можна вилікувати антибактеріальними препаратами і спеціальною терапією.

Чума в 21 столітті

У сучасному світі ця хвороба теж існує. Вона з'являлася на початку двотисячних років у Перу та Америці. А з 2015 року чума поширилася на Мадагаскарі.

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Тільки цього разу йдеться не про мільйони жертв, а про тисячі. За останніми даними ВООЗ, у листопаді 2017 року зареєстровано понад 2,5 тисячі випадків захворювання, з яких 200 закінчилися смертю.