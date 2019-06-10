"Чують про свою кончину": з'ясували моторошний факт про людську смерть

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Свідомість після фізичної смерті
Свідомість після фізичної смерті / pixabay.com

Навіть під час смерті тіла, яке припиняє демонструвати ознаки життя, свідомість людини може продовжувати функціонувати.

Вчені з Нью-Йоркського університету вважають, що людина в момент своєї смерті може залишатися в повній свідомості, навіть якщо її тіло вже не подає ознак життя, пише LiveScience.

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"Якщо людина знаходиться в лікарняній палаті, то він може навіть чути, як медики оголошують про його кончину", – заявили автори роботи.

Людина після клінічної смерті може залишатися у свідомості
Людина після клінічної смерті може залишатися у свідомості

До висновку про збереження свідомості в момент кончини вчені прийшли, вивчивши історії пацієнтів, які були реанімовані після перенесеної зупинки серця в ряді клінік США і Європи. 

Фахівці відзначають, що при зупинці серця в мозок перестає надходити кров, і функція даного органу припиняється за дуже короткий відрізок часу. Але аналіз історій пацієнтів з клінічною смертю показав, що вони чули та навіть бачили, що відбувається навколо них після оголошення про смерть.

Цікаво, що оцінивши цей досвід пацієнтів, дослідники відзначили, що люди в момент зупинки серця і близької смерті відчувають дуже глибокі переживання, які впливали на їхню свідомість. Фахівці заявили, що після "смертельного досвіду", багато людей стають альтруїстичними, починають надавати допомогу іншим і знаходять новий сенс життя.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Здорове життя Медицина
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