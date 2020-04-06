COVID-19: інфографіка про перебіг легких і важких випадків коронавірусу

Коронавірус – це не звичайна інфекція. Це значно серйозніше ніж ГРВІ чи грип. Структура вірусу та його дія на організм, кількість важких випадків значно різняться. Основна відмінність – це те, що це захворювання триває значно довше звичних інфекційних хвороб.

Здоров'я 24 проаналізувало дослідження перебігу COVID-19 опубліковані у науковому журналі ACP.

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З 100% усіх випадків:

безсимптомно захворювання проходить у 30%;

з легким перебігом коронавірус зустрічається у 55%;

середньо тяжкий стан у 10%;

ще 5% хворих переносять COVID-19 у тяжкому стані.

Як коронавірус COVID-19 проходить у кожному випадку детально:

30% – безсимптомні випадки – у перші 5 дні хворий безсимптомно переносить коронавірус, при чому не відчуває жодних ознак хвороби.

Приблизно до двох тижнів організм виробляє імунітет до хвороби.

55% – легкий перебіг – перші 5 днів безсимптомно, до 10 дня після інфікування у хворого з'являються симптоми коронавірусу: підвищена температура тіла, кашель.

З 10 дня хвороби організм починає виробляти імунітет до інфекції, це може тривати орієнтовно 20 днів після інфікування.

10% – стан середньо-тяжкий – до 5 днів симптоми не проявляються, наступні кілька днів у хворого відразу з'являються помірно-тяжкі симптоми: висока температура тіла, головний біль, кашель, утруднене дихання, задишка чи інші проблеми з легенями, зазвичай на 8 – 10 день хворий потребує госпіталізації.

Лікування хворого може тривати понад 10 днів. З 20 дня хвороби починає формуватися імунітет, а повністю організм долає інфекцію приблизно на 25 день після інфікування.

5% – тяжкий перебіг – перші 5 днів безсимптомно, до 8 дня після інфікування з'являються тяжкі симптоми, хворий не може самостійно побороти інфекцію, лікування препаратами теж не допомагає, необхідна інтенсивна терапія із застосуванням штучної вентиляції легенів чи апаратів екстракорпоральної мембранної оксигенації.

Приблизно на 20 –25 день перебігу захворювання організм або формує імунітет, або пацієнт помирає.



Перебіг захворювання COVID-19/Інфографіка 24 Каналу

Смертність від коронавірусу

50% усіх летальних випадків припадає саме на групу зі складним перебігом COVID-19.

15% смертей стається у групі середньої тяжкості захворювання.

Пацієнти з легким чи безсимптомним перебігом COVID-19 – одужують.

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