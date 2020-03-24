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Covid-19 може вижити на поверхнях 17 днів: у кабінах лайнеру Diamond Princess знайдено вірус

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Круїзний лайнер Diamond Princess / Фото з відкритих джерел

Дослідники вважають, що новий вид коронавірусу може жити на поверхнях більше двох тижнів.

Про це пише видання Daily Mail з посиланням на дослідження CDC. 

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Дослідники заявили, що у кабінах на зараженому круїзному судні Diamond Princess було знайдено коронавірус, незважаючи на те, що після виходу пасажирів пройшло понад два тижні.

Що відомо про Diamond Princess?

На борту круїзного лайнера Diamond Princess було 3700 осіб з 56 країн, з яких 2700 – пасажири, решта – члени екіпажу, в тому числі – 25 українців.
Коронавірусом Covid-2019 заразилося 705 осіб. На карантині у порту Йокогами судно простояло понад місяць.

Так, вчені вважають, що Covid-19 може вижити до 17 днів, як це було на поверхнях лайнеру після від'їзду пасажирів, у яких було зафіксовано захворювання.

Раніше дослідники повідомляли, коронавірус може залишатися на поверхнях – таких, як метал, скло або пластик – протягом дев'яти днів.⁠ ⁠Також Covid-19 може залишатися життєздатним у повітрі – до 3 годин, на міді – до 4 годин, на картоні – до 24 годин, а на пластику та нержавіючій сталі – до 2 – 3 днів. 


Скільки часу живе коронавірус на різних поверхнях/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: дослідження Новини Здоров'я Японія Коронавірус Covid-19 Здоров'я Здорове життя
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