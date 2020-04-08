COVID-19 живе найдовше на медичних масках: результати дослідження

COVID-19 може зберігатися на медичних масках до семи днів. На думку дослідників, коронавірус більш стійкий на гладких поверхнях.

Про це йдеться у роботі вчених зі Школи громадської охорони здоров'я при Університеті Гонконгу, пише The Lancet Microbe.

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За новими дослідженнями, коронавірус залишається активним на внутрішньому шарі медичної маски протягом чотирьох діб, а на зовнішньому шарі – до семи днів. На останній сьомий день його концентрація становить близько 1 відсоток.

На санітарно-гігієнічному папері і серветках COVID-19 тримається три години.

На обробленій деревині і тканині вірус залишався одну добу. З банкнот і скла коронавірус зникав на четверту добу.

Дуже важливо, якщо ви носите хірургічну маску, не торкатися її зовнішньої сторони. Якщо ви забрудненими руками доторкнетеся до очей, можете заразитися,

– повідомили дослідники.



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