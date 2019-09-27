Де проходить межа між нормою і збоченням у сексі

Парафілія – нетипове сексуальне вподобання. Парафільний розлад – це стан, при якому людина досягає сексуального збудження та задоволення внаслідок фантазій, сексуальних потреб і поведінки, які викликають страждання та порушення або іншу шкоду.

Парафілія є необхідною, але недостатньою умовою для парафільного розладу, а сама парафілія не завжди та не обов'язки вимагає клінічного втручання, розповіла лікар-психіатр, клінічний психолог Беата Надь.

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Наприклад, вам подобається, коли вас лупцюють під час сексу і це відбувається за згодою обох сторін та не приносить ніякої серйозної шкоди жодному з партнерів – це елемент парафілії, але не парафільний розлад.

Парафільний розлад – що це? Це нетипова сексуальна поведінка, яка може проявитися й у здорових людей, але частіше в осіб зі зміненою психікою.

Що вважається збоченням у секс?

Для встановлення діагнозу парафільний розлад повинні виконуватися обидва нижче перераховані критерії:

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1. Рецидивні, інтенсивні фантазії, сексуальні спонукання чи поведінка, що відбуваються в період понад 6 місяців та, як правило, пов'язані з:

• нелюдськими об'єктами;

• стражданням або приниженням себе або свого партнера;

• дітьми чи іншими особами, що не дають згоди.



Більшість парафільних розладів мають кримінальну відповідальність

2. Відчуття значущого дискомфорту або проблеми в соціальній, професійній чи інших важливих сферах діяльності.

Парафілія може бути пов'язана із певним сексуальним об'єктом (наприклад, діти, тварини, спідня білизна, неістоти) або конкретними діями (наприклад, заподіяння болі, приниження партнера, непристойні телефонні дзвінки). Характер вподобань у конкретної людини зазвичай є специфічним та незмінним.

Парафілії частіше зустрічаються у чоловіків, ніж у жінок. Деякі парафілільні розлади класифікуються як кримінальні злочини (напр., педофілія). Гомосексуальний секс не вважається парафілією, тому що нікому не шкодить і відбувається за згодою дорослих осіб. Якщо без згоди – це зґвалтування, якщо з неповнолітніми – педофілія.

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