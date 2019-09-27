Де проходить межа між нормою і збоченням у сексі

202 Читать новость на русском
Де проходить межа між нормою і збоченням у сексі

Парафілія – нетипове сексуальне вподобання. Парафільний розлад – це стан, при якому людина досягає сексуального збудження та задоволення внаслідок фантазій, сексуальних потреб і поведінки, які викликають страждання та порушення або іншу шкоду.

Парафілія є необхідною, але недостатньою умовою для парафільного розладу, а сама парафілія не завжди та не обов'язки вимагає клінічного втручання, розповіла лікар-психіатр, клінічний психолог Беата Надь.

Читайте також: Як обрати партнера для сексу втрьох, щоб досвід був приємний

Наприклад, вам подобається, коли вас лупцюють під час сексу і це відбувається за згодою обох сторін та не приносить ніякої серйозної шкоди жодному з партнерів – це елемент парафілії, але не парафільний розлад.

 
Парафільний розлад – що це?
Це нетипова сексуальна поведінка, яка може проявитися й у здорових людей, але частіше в осіб зі зміненою психікою.

Що вважається збоченням у секс?

Для встановлення діагнозу парафільний розлад повинні виконуватися обидва нижче перераховані критерії:

1. Рецидивні, інтенсивні фантазії, сексуальні спонукання чи поведінка, що відбуваються в період понад 6 місяців та, як правило, пов'язані з:

• нелюдськими об'єктами;
• стражданням або приниженням себе або свого партнера;
• дітьми чи іншими особами, що не дають згоди.

Більшість парафільних розладів мають кримінальну відповідальність
Більшість парафільних розладів мають кримінальну відповідальність

2. Відчуття значущого дискомфорту або проблеми в соціальній, професійній чи інших важливих сферах діяльності.

Парафілія може бути пов'язана із певним сексуальним об'єктом (наприклад, діти, тварини, спідня білизна, неістоти) або конкретними діями (наприклад, заподіяння болі, приниження партнера, непристойні телефонні дзвінки). Характер вподобань у конкретної людини зазвичай є специфічним та незмінним.

Парафілії частіше зустрічаються у чоловіків, ніж у жінок. Деякі парафілільні розлади класифікуються як кримінальні злочини (напр., педофілія). Гомосексуальний секс не вважається парафілією, тому що нікому не шкодить і відбувається за згодою дорослих осіб. Якщо без згоди – це зґвалтування, якщо з неповнолітніми – педофілія. 

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Побили і закопали живцем: прикордонниці жорстоко розправились із немовлям на Волині
27 вересня
7174
Теги: Здорове життя Здоров'я Новини Здоров'я Психологія Секс
Джерело: Здоров'я 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Методи контрацепції для жінок та чоловіків: ефективність та побічні ефекти
26 вересня 11:42 Методи контрацепції для жінок та чоловіків: ефективність та побічні ефекти
Оксана Вербіцька 10104
Медичний канабіс і не тільки: чому українцям варто змінити ставлення до конопель
24 вересня 20:00 Медичний канабіс і не тільки: чому українцям варто змінити ставлення до конопель
Олександр Бевза 5330
Хронічна втома: що це таке та як вберегтися
24 вересня 16:43 Хронічна втома: що це таке та як вберегтися
Настя Сукач 4067
Лікування українців за кордоном: що лікують, скільки платять та куди їдуть
23 вересня 19:00 Лікування українців за кордоном: що лікують, скільки платять та куди їдуть
Олександр Бевза 2051
Шкода ГМО: чи справді генномодифіковані продукти можуть нас вбити
20 вересня 18:00 Шкода ГМО: чи справді генномодифіковані продукти можуть нас вбити
Анастасія Кушпіт 903
Новини
Більше новин
Залиште відгук