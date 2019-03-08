Дефіцит сну робить людей егоїстами, – вчені

Американські дослідники з’ясували, що недостатня кількість сну змушує людей поводитися егоїстично та не брати участь у житті суспільства.

Експерти з Університету Бригам Янґу опитали 1117 людей, пише Earth.

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Усі учасники заповнили анкету, у якій вказали свій режим сну та як часто вони жертвують гроші на благодійність, підписують петиції та й взагалі беруть участь у розв'язанні суспільних проблем.

Опитування показало, що існує зв'язок між дефіцитом сну та участю у суспільному житті. Так, чим менше людина спить, тим з меншою ймовірність того, що він пожертвує гроші, піде на президентські вибори, стане волонтером або ж будь-яким іншим чином візьме участь в житті суспільства.

За словами дослідників, втрата сну несе набагато ширші наслідки, ніж просто поганий настрій і самопочуття.

Хронічна нестача сну може зробити людей менш соціально відповідальними і, швидше за все, вони будуть поводитися егоїстично.

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