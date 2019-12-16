Дефіцит вітаміну B12: до чого це може призвести

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Вчені дослідили важливість вітаміну В12 в організмі людини. Та виявили, що рівень вітаміну B12 в організмі людини має прямий зв’язок зі здатністю протистояти інфекціям та загалом впливає на вразливість організму.

Вчені з Університету Райса (США) виявили взаємозв’язок між дієтою та низьким вмістом вітаміну В12 в організмі людини і підвищеним ризиком інфікування.

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Нестача вітаміну шкодить здоров’ю на клітинному рівні, пошкоджуючи мітохондрії.

 
Вітамін В12  – норми

Вітамін B12 – один із восьми вітамінів групи В. Вітамін В12 (або ціанокобаламін) потрібен для утворення еритроцитів, розвитку нейронів та синтезу ДНК.

І хоч вітамін має визначальне значення для нашого організму, людині потрібна невелика його кількість.

Добова норма для дорослої здорової людини становить 3 мкг, дітям трохи менше, а от вагітним та жінкам, що годують його потрібно дещо більше, від 3,5 до 4 мкг впродовж доби.


Найбільше вітаміну B12 міститься в червоному м'ясі/Фото: Unsplash

Як проходив експеримент

Дослідники проводили експерименти на круглих черв’яках, оскільки у їхніх організмах не продукується вітамін B12, вони змушені отримувати його лише з раціону.

Для того, щоб відстежити зв'язок, вчені стежили за двома популяціями черв'яків: одна група отримувала в їжі достатню кількість вітаміну B12, а раціон іншої групи майже не містив його.

Експеримент показав, що повноцінний раціон з високим вмістом вітаміну B12 збільшує стійкість до множинних факторів стресу – впливу патогенів, вільних радикалів, а також підвищенню температурного режиму.


Вітамін B12 допомагає нервовій системі бути в тонусі/Фото: Unsplash

Дефіцит вітаміну В12 зменшує здатність організму метаболізувати амінокислоти, що призводить до токсичного накопичення частково перероблених продуктів, а це у свою чергу пошкоджує мітохондрії клітин,
– зазначають дослідники.

Результати дослідження допоможуть в боротьбі з раком. Бо, як вважають вчені, подібний механізм можна використовувати для пошкодження мітохондрії в злоякісних клітинах.

Наступні дослідження вчені будуть проводити в цьому напрямку.

Вітамін міститься в їжі тваринного походження, зокрема в червоному м'ясі, печінці, рибі, яйцях, молоці. Веганам та вегетаріанцям слід приймати В12 в добавках чи ін'єкціях.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я дослідження Здорове життя Здорове харчування
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