Декасан не захищає від коронавірусу: як фармакоманія поширює брехню й маніпуляції
Національний інститут фтизіатрії та пульмонології, "Юрія-Фарм", Олег Ляшко та медіа на зразок 1+1 поширюють фейки про препарати, які запобігають зараженню коронавірусом.
Неправдиву інформацію про те, що начебто "Декасан" допомже захиститися від коронавірусу, поширюють УНІАН, 1+1.
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Фейк та нісенітниця
"Юрія-Фарм" поширють інформацію про те, що начебто за висновками провідних вчених є препарат, який ефективно протидіє вірусу.
Важливо! Це неправда, а шахрайство! Не існує ні ліків, ні вакцини проти коронавірусу.
Автори заявляють, що перевірили ефективність препарату на різних коронавірусах і не виявили стійких до нього штамів. Зокрема, пояснюється, що декаметоксин здатний "протидіяти коронавірусу та концентруватися на клітинах організму людини".
Так, автори пропонують мити руки декаметоксином, і горло полоскати, і в очі його закапувати, і навіть заливати в небулайзери для профілактичних інгаляцій. Тобто, рятуватися "судо-препаратом" в умовах світової пандемії.
Втім, лікарі й фахівці наголошують, що така інформація неправдива.
Зокрема, телеведуча Мар'яна Романюк заявила, що компанія погодила інший текст рекламного ролика, який транслювали в ефірі.
Як не заразитися коронавірусом? Варто пам'ятати, що єдиними ефективними методами протидії коронавірусу Covid-19 є правила гігієни: часто й ретельно мийте руки, уникайте людних місць, за можливості – працюйте віддалено, самоізолюйтеся, якщо це необхідно. Достатньо спіть та добре харчуйтеся! Бережіть психологічне здоров'я та сподівайтеся на краще.
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