Все про шоколад: міфи, користь і шкода

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Міфи, користь і шкода шоколаду
Міфи, користь і шкода шоколаду / Здоров'я 24

11 липня шанувальники солодкого відзначають Всесвітній день шоколаду. Шоколад – не тільки смачний, а й корисний продукт.

Проте про шоколад люди знають не все. Пропонуємо вам інформацію про найцікавіші міфи, користь та шкоду шоколаду.

Міфи

Деякі люди переконані у тому, що гіркий шоколад не шкодить зубам. Проте цей продукт містить цукор, а, отже, чинить негативний вплив на емаль. Після його вживання пропонують пополоскати рот або почистити зуби.

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Шоколад покращує настрій. Такий ефект дають цукор з кофеїном, що стимулюють вироблення гормону радості у крові. Він триває недовго – якихось 30 хвилин. Проте на весь день шоколад настрій не підніме.

Ласуни заспокоюють себе, що від шоколаду не повніють, проте це далеко не так. Якщо людина буде їсти багато шоколаду, то вона набиратиме вагу. Це не залежить від виду шоколаду, оскільки і молочний, і чорний, і білий мають однакову калорійність.

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Корисні властивості

Дієтологи рекомендують вживати чорний шоколад, оскільки він багатий на антиоксиданти. Завдяки цьому зберігається здоров’я та краса шкіри.

Оскільки у какао міститься багато клітковини і білка, то шоколад здатний придушити апетит. Це виникає через скорочення вироблення гормону голоду – ґреліну.

Шоколад здатний підсилити ефективність тренувань через вміст глюкози. Останній компонент дає енергію для занять спортом та зменшує відчуття кріпатури.

Шкода шоколаду

Гіркий шоколад не рекомендують їсти дітям. Так він їм і за смаком навряд чи сподобається.

Зерна какао містять азотовмісні компоненти, що завдають шкоди обмінним процесам. Так що, для хворих на цукровий діабет і людям, що страждають від ожиріння, шоколад просто протипоказаний.

via GIPHY

Калорійність шоколаду дорівнює 539 ккал на 100 грамів продукту. Через високу калорійність шоколад протипоказаний при ожирінні.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Здорове харчування
Джерело: Здоров'я 24
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