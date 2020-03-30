Депутати не проголосували за призначення Максима Степанова новим очільником МОЗ

Верховна Рада України не проголосувала за призначення Максима Степанова міністром охорони здоров'я. За відповідне рішення проголосували 217 депутатів.

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Подейкують, що Максима Степанова готували в міністри охорони здоров'я ще в уряді Гончарука, замість Уляни Супрун. Однак в останній момент призначили Зоряну Скалецьку – людину з оточення Радуцького.

Потім кандидатуру Степанова розглядали, коли звільняли Скалецьку. Втім призначили Іллю Ємця. Цього разу, депутати знову не підтримали призначення Степанова на посаду очільника МОЗ.

Цікаво, що за останні 7 місяців це буде 4 зміна керівника відомства.

Що відомо про Максима Степанова

Максим Степанов – колишній губернатор Одеської області. Степанов має медичну освіту, зокрема на посаді губернатора Одещини успішно впроваджував зміни у сфері медицини.

У 2017 – 2019 роках – губернатор Одеської області. Серед перемог Степанова на цій посаді виділяють: запуск телемедицини, відкриття найбільшого в країні центру нефрології, створення "карти реперфузійних клінік" для пацієнтів з хворобами серця по всій області; запуск дистанційного навчання для школярів з віддалених сіл; будівництво траси Одеса-Рені.

У 2019 році під час президентської кампанії, вступив у відкритий конфлікт з Петром Порошенко. За словами Степанова, він не захотів роздавати по 1000 гривень з бюджету під вибори, за що був відсторонений.

Під час спалаху захворюваності на коронавірус в Україні вже колишній голова ОДА зайнявся волонтерством та почав допомагати одеським лікарням. Зокрема, закупив для медиків захисні костюми, апарат штучної вентиляції легенів і 4000 респіраторів.

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