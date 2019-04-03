Десять міфів про кашель, яким не варто вірити

Кашель – це реакція організму на певні подразники. Він необхідний, щоб вивести з дихальних шляхів певні елементи, які заважають диханню.

Мало хто знає, який кашель можна пройти самостійно, а який потрібно лікувати. Пульмонолог Тетяна Неешпапа назвала 10 поширених помилкових тверджень про кашель та його лікування.

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Міф 1. Кашель – це самостійне захворювання.

Кашель — це рефлекс у відповідь на якийсь подразник, і є симптомом захворювання.

Міф 2. При будь-якому кашлі потрібно приймати відхаркувальні/муколітики /антибіотики

Лікуватися потрібно комплексно, оскільки усувати треба не сам кашель, а його причину.

Якщо кашель виник через астму, тоді варто приймати інгаляційні стероїди і бронхорозширювальні препарати. При пневмонії лікарі призначають антибіотики. Якщо ж кашель виник через гастроезофагеальний рефлюкс, тоді необхідна дієта, інгібітори протонного насоса.

Міф 3. Кашель завжди пов'язаний з хворобами легень і бронхів

Більш як 50% пацієнтів з тривалим кашлем взагалі не страждають бронхолегеневою патологією.

Кашель можуть викликати: гастроезофагеальний рефлюкс, патологія ЛОР-органів, прийом лікарських препаратів, патологія серця.

Міф 4. Всі ліки від кашлю дію однаково

Ліки, які є в одні групі медпрепаратів, мають свої особливості, різні побічні дії і протипоказання. Ось чому так важливо, перед прийомом будь-яких таблеток та інших засобів консультуватися з фахівцем.

Одні ліки розріджують мокротиння (муколітики), інші сприяють його відокремленню від бронхіальних стінок і виведенню (відхаркувальні), треті – пригнічують безпосередньо кашльовий центр (протикашльові).

Міф 5. Сухий кашель для організму менш небезпечний, ніж вологий. Або навпаки

Ні те, ні інше твердження не вірне. Не потрібно переводити кашель з сухого у вологий, і назад. Найчастіше це нормальні етапи (фази) розвитку кашлю при гострих респіраторних захворюваннях.

Міф 6. Кашель можна лікувати самостійно

Кашель може бути симптомом серйозного захворювання (особливо якщо кашель триває довго). І чим довше ви відкладаєте візит до лікаря, тим більша ймовірність розвитку ускладнень.

Міф 7. Найбезпечніше лікування кашлю – це народні засоби і трави

Прийом навіть найбезпечніших трав може привести до сильної алергічної реакції і бронхоспазму.

Міф 8.Кашель пройде самостійно

Дійсно, бувають ситуації коли кашель є залишковим. Такий кашель проходить самостійно протягом 3-4 тижнів, і не вимагає лікування. Якщо ж кашель зберігається протягом 2-3 місяців, то варто звернутися до медика.

Міф 9. При кашлі потрібно робити інгаляцію через небулайзери

Небулайзер – це апарат, який створює з налитого розчину необхідного розміру частинки пару. Лікує не сам небулайзер, а той розчин.

Міф 10. Не потрібно звертатися до лікаря повторно

Тут залежить від ситуації.

Але до лікаря потрібно звернутися, якщо:

• Кашель триває понад два тижні і є температура більше ніж 37, 5 градусів.

• При кашлі спостерігаються симптоми задухи та задишки.

• Є гнійна мокрота або з крові.

• Приступ кашлю триває понад годину.

• Змінюється голос, втрата ваги, виникає слабкість.

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