Деталі смерті жінки від наркозу: мріяла стати матір'ю
На Дніпровщині після нескладної гінекологічної операції померла жінка. Їй був 41 рік і вона мріяла стати матір'ю. Операція пройшла успішно, але на наступний день жінка відчула себе погано, лікарі не змогли її врятувати
Причина смерті – токсична дія невідомої речовини, повідомляє ТСН.
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Діагноз – токсичний шок від невідомої речовини. Це поліорганна недостатність. Тобто серце, печінка, нирки без ліків перестають працювати,
– розповів головний лікар обласної лікарні ім.Мечникова Сергій Риженко.
На цій трагічній історії все не закінчилося. Пізніше ще шістьох пацієнтів доставили в лікарню, вони також були після операції з анестезією.
Одна з постраждалих, 57-річна жінка кілька днів перебувала в комі. Зараз знаходиться у важкому стані в реанімації.
За сім років присутності лікарського засобу на ринку України претензій щодо якості лікарського засобу не було. Побічних явищ, які були зафіксовані у пацієнтів – не зареєстровані,
– розповіли в лікарні.
У лікарні наразі не проводять операції, а наркоз тимчасово заборонили до з'ясування обставин.
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